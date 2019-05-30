浪琴手繪點點歷史痕跡　復刻軍錶老味道

▲浪琴表今舉辦Heritage系列復刻錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）187年悠久歷史，累積許多珍貴錶款，每年從博物館藏或收藏家擁有古董錶款發想復刻的Heritage系列，吸引許多錶迷追捧。今發表Military復刻軍錶，即重現1940年代為英國皇家空軍製作的腕錶風采，面盤上刻意裝飾的黑色漆點，意在模仿原版腕錶氧化後的歷史痕跡，每個小點以手工圖繪，因此每款錶都是獨一無二。

▲面盤上特別手繪小黑色漆點的Heritage Military復刻軍錶，另附NATO錶帶，69,200元。

Heritage Military復刻軍錶靈感來源的錶款，原屬二次世界大戰英國皇家空軍的無線電報通訊兵Stanley Turner，他的姪子將錶賣給一位年輕的英國收藏家，這位藏家催生了復刻錶的誕生，保留當時軍錶特色，包括未在面盤標示Automatic（自動上鍊）字樣，浪琴為此錶搭配綠色仿舊皮革錶帶，同時附上NATO錶帶供替換。

▲模特兒陳奕穎（左）與王奕鈞一同展演浪琴Heritage系列腕錶。

同場發表的Skin Diver復刻潛水腕錶，則是向品牌首款潛水錶致敬的設計，浪琴於1959年首度發表潛水錶，但當時只發行一年旋即停產，成為今日二手市場的搶手古董錶。重新復刻的錶款配備和原始錶款相同的箱型鏡面與鐫刻在底蓋的潛水員圖案，但錶帶有更多選擇，推出黑色菱格紋橡膠錶帶、米蘭鍊帶與棕色皮革錶帶，滿足不同風格的錶迷。

▲Skin Diver復刻潛水腕錶保留原創款的箱形鏡面與底蓋鐫刻圖案，85,100元。

另一款復刻潛水錶Legend Diver首次推出黑色PVD錶殼版本，搭配米蘭帶壓紋圖案的橡膠錶帶，不變的是凸顯60年代浪琴潛水錶特色。帝舵表（TUDOR）熱賣的Black Bay Bronze潛水錶錶也是發想自曾供應給法國海軍的歷史錶款，今年推出石板灰色調展沉穩魅力。

▲浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水錶（上）88,500元，帝舵今年發表的Black Bay Bronze腕錶也帶有復古味道。