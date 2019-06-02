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職場好感度腕錶出列　CK、DW極簡風最加分

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▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲CALVIN KLEIN Watches + Jewelry春夏主題形象以「NO TIME LIKE THE FIRST」為主題。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

畢業季即將來臨，社會新鮮人的穿搭、配件都要重新打理以合乎職場禮儀，一只百搭且有氣質的好錶，能為整體造型加分。預算設定在1萬元內，能從CALVIN KLEIN Watches + Jewelry、瑞典品牌Daniel Wellinton（簡稱DW）等極簡設計出名的品牌挑到好錶，奉行「Less is More」風格不出錯。

▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲CALVIN KLEIN established系列男、女錶分別搭配鱷魚壓紋或珍珠光澤錶帶。

「Less is More」意指屏除不必要的花俏單品，運用簡潔配件也能創造好質感，CK春夏主打的established系列腕錶即是任何場合都百搭的款式，但細看其實暗藏巧思，例如弧形鏡面搭配噴砂處理面盤，配上極簡風的時標，展現精緻設計。

▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲CALVIN KLEIN established系列搭配淡藍色錶帶款，7,200元。

established系列共推出錶徑43mm的男錶與32mm女錶，均有精鋼、PVD玫瑰金，以及首次推出的PVD香檳金錶殼3種選擇，男錶搭配帥氣的鱷魚壓紋皮革錶帶，而女錶則配上帶有珍珠光澤的白色、黑色與淡藍色柔軟皮革錶帶，風格優雅。

▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲CALVIN KLEIN established系列香檳金錶圈腕錶8,400元。

談及簡潔優雅，一定會想到DW，女性有錶徑28mm或32mm的秀氣Classic Petite腕錶，亦可挑戰36mm甚至40mm以上的大錶徑，乾淨純粹的面盤設計與可任意替換的錶帶，沒有退流行的煩惱，永遠是絕配。

▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲▼ CK,DW。（圖／公關照）

▲南韓模特兒Bora Kim（上）展示Daniel Wellington新款戒指與熱賣錶，CLASSIC PETITE BONDI腕錶5000元。（圖／翻攝DW官網）

關鍵字：

CK, DW, 社會新鮮人
fashion.net

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