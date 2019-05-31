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亮･珠寶／林依晨BOUCHERON婚戒放閃　連郭書瑤也被此經典迷倒

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▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲林依晨左手無名指戴著BOUCHERON Quatre婚戒。（圖／翻攝林依晨臉書）

記者陳雅韻／台北報導

「晨神」林依晨近日上大陸實境節目暢談與弟弟的手足親情，感動落淚，家人向來都是她心裡最柔軟的一塊，當然包括老公林于超，從她時時刻刻戴著婚戒即顯露愛情在她心中的地位，這只伴著她度過幸福時光的婚戒，出自法國珠寶世家BOUCHERON於2004年推出的Quatre系列。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲林依晨的Quatre婚戒為白陶瓷搭鑲鑽環圈的款式，139,000元。

Quatre系列的魅力連郭書瑤也難擋，她戴著此系列耳扣表示「很可以」，因為設計有個性，幾何線條來自BOUCHERON位於巴黎方登廣場26號總店外觀，並將巴黎建築與塞納河畔光影融入設計之中，造就此經典款式，當中4個符碼包括羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋與同心圓刻紋，4個獨立手工雕鑿的圈戒，套在玫瑰金打造的管狀外圍，不需焊接即可完美呈現。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲郭書瑤愛上Quatre耳扣，89,000元。（圖／翻攝郭書瑤臉書）

Grosgrain羅緞直線刻紋
如金屬圓柱相依排列，是品牌創辦人Federic Boucheron於1889年發明的金屬刻紋技巧，百年來已運用在許多珠寶中，1947年發表的REFLET手錶也運用此技法，而應用在Quatre系列中，有象徵「連結」緊密相依的意涵。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲Quatre戒指經典元素包括羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋與同心圓刻紋，295,000元。（圖／品牌提供，以下同）

Dimaond Band鑽石圈
Quatre系列使用「鏡面鑲嵌法」，為每一顆鑽石間的K金台座的鑲爪進行鏡面拋光，讓K金表面折射鑽石光芒，更添閃耀，成為環圈中的亮點。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲2011年Quatre加入白陶瓷的窄版設計，204,000元。

Clous de Paris 巴黎飾紋
靈感源自品牌總店地磚的巴黎飾紋，歷史悠久但今日看來依舊摩登，BOUCHERON曾用來裝飾錶殼的側面，2004年成為Quatre搶眼的環圈之一，2011年與2012年分別推出拋光高科技白陶瓷與黑陶瓷打造的巴黎飾紋，注入新風貌。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲2012年推出結合黑陶瓷的Quatre鍊墜，234,000元。

Gadron同心圓刻紋
相較於羅緞直線刻紋與巴黎飾紋，位於Quatre最外圍的同心圓刻紋絕對是最溫柔的那位，工匠必須使用特殊工具搥打雕鑿出優美的圓弧刻面，在品牌50年代的菸盒、近期的RONDE錶款都可見其蹤跡。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲2014年發表單色版本的Quatre Radiant戒指，332,000元

4項經典元素看似風格衝突，但組合起來又極為完美，正是Quatre系列的魅力所在，不僅是許多新人的婚戒首選，問世15年來已從寬版戒、窄版戒，一路延伸出項鍊鍊墜、耳環、耳扣、手環等款式，真正走入日常穿搭。

▲▼ BOUCHERON QUATRE 。（圖／公關照,翻攝林依晨與郭書瑤臉書）

▲Quatre系列已從戒指延伸出耳扣、手環等款式。

關鍵字：

BOUCHERON, Quatre, 林依晨, 婚戒, 郭書瑤
fashion.net

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