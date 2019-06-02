「希臘小島」美到讓Burberry、Dior開設快閃店　白色平房、清澈藍天是夢幻度假勝地

編輯／Duke 圖／翻攝自Burberry、 Louis Vuitton、IG@off___white___mykonos、品牌提供

位於愛琴海上的希臘小島Mykonos（米科諾斯），因為擁有碧海藍天的景觀，並且到處都是白色的平房，是許多人的夢想去處，同時也是最受歡迎的度假聖地之一，所以也吸引了各大精品來此開設專賣店，而其中的設計，也都是美到不行！

每當到了夏季，就是Mykonos最繁忙的季節，因為此時將迎接全球旅客的到來，所以除了既有的Louis Vuitton、Off-White以外，就連Dior（迪奧）與Burberry也在暑假前，來到Mykonos設立Pop-up Store（期間限定店），想要藉此提升品牌業績。

1.Dior

繼2018年後，再度來到Mykonos開設Pop-up Store，而消費者皆可於5／25至9月的期間，體驗Dior帶來的全新裝潢以及首度販售的男裝系列，同時， Dior也計畫於其他地中海小島帶來快閃店，暑假有到Mykonos遊玩的朋友，可以去餐觀看看哦！

2. Burberry

來自英國的精品Burberry，利用Mykonos藍天白雲的優勢，打造了一棟全白的建築物，並且在旁邊使用綠色點綴，其中的靈感，來自於重新設計的倫敦攝政街121號全球旗艦店，喜歡的朋友，都可以在10月以前到此一遊。

3.Off-White

坐落在巷弄間的Off-White專賣店，同樣是一棟白色建築物，而室內的裝潢，則是選用海洋風氣的裝飾，並且擁有各式的雕像，完美呈現希臘的文化風情。

4. Louis Vuitton

位於Mykonos南邊位置的Louis Vuitton Nammos，是一棟2層樓的專賣店，而裝潢為白色牆面以及木頭裝飾，並且裡面也販售各式Louis Vuitton的新品哦！

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