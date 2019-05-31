fb ig video ETtoday search mobile

19歲金裕貞神複製宋慧喬　上海出席蘭芝保養品代言

> >

▲▼金裕貞上海出席蘭芝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金裕貞和宋慧喬強撞造型，各有各的美。（圖／品牌提供)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

國民妹妹金裕貞，去年從宋慧喬手上接下蘭芝代言，昨日（5／30）上海現身水酷肌因保濕新品發布會，一頭俏麗短髮搭上超甜笑容，讓大家徹底融化。但仔細看她的公主袖洋裝竟強撞宋慧喬先前造型，接棒較勁意味濃厚。

▲▼金裕貞上海出席蘭芝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲她分享除了勤做保濕，水一定要喝足。（圖／品牌提供)

去年因健康問題暫別演藝工作，再次露面剪掉招牌長髮，看起來可愛俏麗，獲得不少好評。童星出身的她，不只有著甜美外表，更有著精湛演技，是最被看好的女星。日前甜美現身上海的保養新品發布會，更和《ET FASHION》暢談她的保養秘訣。

▲▼金裕貞上海出席蘭芝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金裕貞的可愛笑眼迷死一票粉絲。（圖／翻攝自IG/@kyj_phofficial)

宅女不太化妝，最重視保濕

私底下的她其實不太化妝，保養方面最注重保濕，夏季天氣炎熱，肌膚更容易缺水，她晚上入睡前、早上起來後，做完清潔後第一件事就是擦上保濕精華。熱愛四處旅行，她的化妝包內會隨身攜帶保濕噴霧，想到就噴，幫肌膚隨時補水。

▲▼金裕貞上海出席蘭芝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲LANEIGE 水酷基因保濕精（清爽/水潤），70ml，1,600元。

懶人3步驟養成好肌膚

她分享從小就討厭麻煩步驟，小時候保養只塗一樣護膚品，甚至覺得有時候沒卸妝也沒關係，但隨著年紀增長，開始覺得保養很重要。每天她的保養步驟就是化妝水→精華→面霜，做好基礎保濕三步驟就足夠。


入睡儀式：爵士樂+拉筋

喜歡待在家的她，睡前會放音樂舒緩情緒，尤其喜歡爵士樂。聽著音樂搭配拉筋來維持身型，這是她從小一直以來努力堅持下去的事情。

▲▼金裕貞上海出席蘭芝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲唇膏能快速帶來好氣色。（圖／品牌提供)

一定要帶唇膏才心安

平時最重視氣色，她最愛的就是蘭芝玻璃誘光蜜唇膏，質地柔滑水亮，顯色度更不賴。先前她在韓劇《先熱情的打掃吧》使用的就是#6性感誘紅，據說因為她的關係，這色總在缺貨中。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

金裕貞, 蘭芝, 保濕, laneige
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

影／男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元

最萌的「皮卡丘復仇者」公仔又來啦！洛基、浩克鋼鐵裝粉絲一定要收

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 全台最夯日式料理TOP 10！滿出來的生魚片慶典、堆成山的海鮮丼飯 Dappei／你一定要熟讀的「白衣保養」3大攻略！從洗滌、晾乾到收納都有技巧 蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有 影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 《怪奇物語》X Nike暑假最強聯名！11款單品、售價搶先曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面