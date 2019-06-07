搞曖昧還是真的愛上你？12星座行為大解析　用6點看穿心思

編輯／Amanda 圖／翻攝自pexels

有人說過「曖昧」是談戀愛時最美的時光，但是曖昧時期卻也常常讓人受盡委屈，到底他／她對你是真愛上了還是只是在搞曖昧？問了怕破壞關係，不問心裡又亂糟糟，搞不清楚沒關係，其實每個星座在面對曖昧對象和真心喜歡的人時，都有不一樣的蛛絲馬跡可尋，快來看看你在心儀對象心中佔了什麼位置。

雙魚座

曖昧期時是這樣：1.偶爾會對你不耐煩 2.特別會裝柔弱 3.讓人覺得很懂事很乖巧 4.情話隨時都說得出來 5.會讓人產生想保護的慾望 6.在你面前會開玩笑

真的愛上你了是這樣：1.特別敏感愛吃醋 2.每天問一千遍你在哪裡 3.每天想抱你一萬遍 4.恨不得在你身上偷裝GPS 5.經常跟你撒嬌 6.特別愛生氣，但也特別好哄

牡羊座

曖昧期時是這樣：1.會跟你保持一點距離 2.不在乎你跟誰一起出去 3.對你若即若離 4.從來不對你發脾氣 5.總是表現很陽光很開朗的樣子 6.經常開你玩笑

真的愛上你了是這樣：1.每天問你很多次「在幹嘛？」 2.會突然對你發脾氣 3.會因為一點小事就吃醋 4.會突然不理你 5.每天都想跟你說情話 6.每天都想黏著你

金牛座

曖昧期時是這樣：1.會表現的很紳士／淑女 2.讓人感覺很沉穩 3.你太黏人就會覺得煩 4.不會因為你吃醋 5.不會太在意你的情緒 6.撩妹／撩男的話張口就來

真的愛上你了是這樣：1.討厭主動，但會主動找你 2.會為你解決煩惱或麻煩 3.一看到你就笑開 4.莫名其妙就會吃醋 5.捨得為你花錢 6.跟你冷戰也不會太久

雙子座

曖昧期時是這樣：1.很認真打扮，隨時讓自己看起來很耀眼 2.對你時好時壞 3.除了你同時還會撩很多人 4.偶爾會對你很關心 5.絕不會把手機給你看 6.承諾過的事常常做不到

真的愛上你了是這樣：1.會關注你的一舉一動 2.會滿足你的所有要求 3.會帶你一起旅行 4.會帶你見朋友見家人 5.可以把手機給你看 6.承諾的事都會想辦法做到

巨蟹座

曖昧期時是這樣：1.很會照顧人 2.對你很好但對其他人也很好 3.不喜歡你太黏人 4.很久才回訊息 5.有時候會消失、聯絡不上他 6.不在社群上曝光你

真的愛上你了是這樣：1.被你盯久了會害羞 2. 很在意你身邊的異性 3.變得敏感又多疑 4.你傳的訊息會秒回 5.只有對你24小時都在線 6.想起你會傻笑

獅子座

曖昧期時是這樣：1.表現得很強勢 2.在你面前只展現很優秀的一面 3.不會跟你說心裡話 4.不喜歡粘著你 5.也不喜歡你黏著他 6.想消失就消失

真的愛上你了是這樣：1.在你面前強勢不起來 2.開始會跟你撒嬌 3.非常愛吃醋 4.會因為小事就生氣 5.生氣了很好哄 6.很照顧你的生活和一舉一動

處女座

曖昧期時是這樣：1.總是表現得很成熟 2.對你的表白視而不見 3.不會愛管你 4.總覺得你有哪裡不好 5.不會跟你報備任何事 6.回覆訊息速度全看心情

真的愛上你了是這樣：1.會在你面前顯露自卑之處 2.會對你說一些情話 3.開始會對你撈叨 4.吵架了會先低頭 5.你的所有大小事全都會仔細照顧 6.絕不會冷落你

天秤座

曖昧期時是這樣：1.總是保持著女神／男神形象 2.不會直接面對你的告白 3.對你好像沒有很滿意 4.對你好但也對大家都好 5.你做什麼他都無所謂 6.社交網站沒有你的存在

真的愛上你了是這樣：1.想起你時會傻笑 2.會時常表達自己的愛意 3.會跟朋友介紹你 4.關心你的行蹤和生活 5.從各個小細節去寵你 6.會在社群網站放閃曬你

天蠍座

曖昧期時是這樣：1.表現得很高冷 2.經常不回訊息 3.太常找他他會覺得很煩 4.多問幾句就會覺得你管太多 5.偶爾會說些自己配不上你的藉口 6.比起你更喜歡跟朋友去玩

真的愛上你了是這樣：1.超級愛吃醋 2.恨不得24小時黏著你 3.常會主動跟你報備自己的行蹤 4.也要知道你的行蹤 5.在你面前會像個流氓一樣耍賴和霸道 6.社群動態上幾乎都跟你有關

射手座

曖昧期時是這樣：1.很有趣很健談 2. 很會講曖昧、撩人的話 3.但不會跟你交心 4.會莫名其妙突然失聯 5.對你忽冷忽熱 6.各方面都做得滴水不漏

真的愛上你了是這樣：1.會變得很敏感 2.很在意你說的話 3.變得超級黏人 4.經常向你索吻討抱抱 5.為了你會願意拒絕別人 6.給你滿滿的安全感

摩羯座

曖昧期時是這樣：1.有點悶騷 2. 在你面前有點高冷 3.總是表現出很成熟的一面 4.做事比較自我 5.不在乎你是否會生氣 6.你生氣了也不會花時間哄你

真的愛上你了是這樣：1.嘴很笨不太會表達 2.會幫你解決麻煩 3.幫你分擔很多事 4.很捨得為你花錢 5.生活上很照顧你 6. 會在你面前展露像小孩的一面



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