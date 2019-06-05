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沒搶到舞龍舞獅別傷心　樂高龍船端午組來了　連賣粽小販都現身

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▲樂高龍船組。（圖／翻攝樂高官網）

▲樂高6月即將推出端午龍船組。（圖／翻攝樂高官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得今年初農曆年，丹麥玩具大廠樂高（LEGO）應景推出舞龍舞獅組合，組合成品設計可以上下滑動，整體看起來超喜氣！台灣限量開賣，樂高迷搶翻「一盒難求」，現在到了6月又有機會啦，以端午節龍舟為設計的龍船組即將上市，不僅有船，連旁邊看台加上肉粽小販都到位了。

▲樂高龍船組。（圖／翻攝樂高官網）

▲樂高又推以中華文化節慶為主題的特殊組合。

這套樂高龍船組真的會讓支持者驚喜，一紅一綠的龍船下方有輪子設計，雖然它不會浮在水上，但可以輕鬆地與親友在桌上進行一場「龍舟競賽」，每個划龍舟的角色有些表情很努力、有些很辛苦，甚至有游刃有餘的樣子，浮標的旗幟隨風飄動的曲線，更增加了不少臨場感。

▲樂高龍船組。（圖／翻攝樂高官網）

▲鼓手姿勢細看有點可愛啊。

其設計還原度真的很高，雖然僅容納3個樂高人偶做代表，但龍船的頭與尾端的方向船槳都描繪出來了，當然有些人可能會挑著眉說：「還有一個趴在龍頭上拔旗的角色呢？」雖然這個套組沒附，但該位置其實預留了空間，方便你再找「人」補上。

此外周邊還有碼頭與公共看台區，還設計了評審區域跟加油座位席，雖然獎盃非常耀眼，但更引人注目的是賣粽子的小販，戴著斗笠的造型也算是很有巧思了。其加油座位席可置入任何一個樂高人物，想要的話請黑武士幫你的隊伍加油也行。

▲樂高龍船組。（圖／翻攝樂高官網）

▲曾錯過舞龍舞獅的樂高迷們，端午龍船組合可要好好把握啊。

樂高龍船組套裝共包括643個零件，包括傳槳與船身、看台與一些細部裝飾，預計全球將在6月正式開售，目前所知的售價約為44.99英鎊，折合台幣約1,790元。

關鍵字：

樂高, LEGO, 端午, 龍船, 龍舟, 粽子
fashion.net

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