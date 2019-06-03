「3種握拳方式」看出你的愛情觀！拇指朝內喜歡獨處、很容易心軟

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相信有不少人都喜歡做測驗，不僅可以更了解自己，或許還能從中解惑喔。這次插畫家「Dear me,」帶來一個關於愛情觀的小測驗，而且只需要動動你的手就可以做了喔～趕快一起來試試看吧！

1秒看穿你的愛情觀

首先將手握緊拳頭，這時觀察你的大拇指，是握在拳頭內呢？還是橫放或指尖朝上的握在拳頭外呢？從這3種選擇一種你握的方式吧！3、2、1...

＃大拇指被握在拳頭裡

個性：你是位非常有想法有創造力的人，對自己的要求很高，不管遇到什麼事情你都能冷靜的應對，而你的內心非常柔款且敏感，你很多時候會因為害怕傷害到別人，所以你寧願保持沉默，尤其時間越長，看透人情世故後，你更喜歡自己一個人獨處。

愛情觀：在愛情世界裡，你向來吃軟不吃硬，這點也同樣是你愛情的死穴，另一半只要在犯錯事後來場苦肉計，求你原諒，你就會心軟的接受對方，即使對方一而再再而三的讓你失望，你都還是會忍不住的原諒對方，直到死心為止。

＃大拇指橫放在四指之上

個性：你非常在意別人對自己評價，心思非常細膩，所以每件事情你都會反覆的確認、思考，做事非常認真謹慎，導致你害怕失敗、好勝心強，也因為如此，你希望能遇到一個真正了解自己的人。

愛情觀：面對喜歡的人，你不太喜歡表達自己的心意，總是把自己偽裝的很高冷，讓人難以親近，不過你其實只是在糾結到底該不該勇敢出擊而已，但到最後總是會因為擔心太多，以至於失去機會。在愛情裡，你是個只要愛上了，就會付出一切去愛對方的人，而你想要的只是對方溫暖的擁抱。

＃大拇指朝上

個性：自尊心很強的你，渴望得到大家的認同，有時太過急於表現，所以當別人故意刺激你時，你很容易會做出錯誤的決定。你為人可靠老實，對每個人都是真誠以待，所以你也非常厭惡謊言與謠言。

愛情觀：如果要你去演一部偶像劇，那麼你肯定會演默默付出不求回報的男（女）二，不太善長表達自己內心的情感，也不願意主動與別人爭，導致最後走向苦戀的結局。

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