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柯南迷快來解開真相！把工藤新一變小孩的「藥丸」實體化

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編輯／Ping　圖／翻攝自vvstore.jp

《名偵探柯南》這部卡通是每個大朋友、小朋友的童年時光，相信有看過這部卡通的你們，一定對黑暗組織的APTX-4869藥丸不陌生吧！這顆藥丸就是讓工藤新一變成柯南的原因，現在居然被實體化了，還在Twitter上引發熱議，身為鐵粉的你們一定要嚐嚐看（咦）～

▲柯南。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲「名偵探柯南」最經典且關鍵的一幕！（圖／翻攝自vvstore.jp）

現在就先幫各位複習一下「名偵探柯南」最經典的一幕吧！由於目擊到黑暗組織的非法行動，在沒注意的情況下，被組織成員從背後偷襲擊暈，並且被灌下名為「APTX-4869」的毒藥，雖然倖免於死，但卻變成小學生的樣子，並在情急之下化名為「江戶川柯南」。

▲柯南。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲柯南。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲「APTX-4869」糖果 官方售價為702日圓（約NT$202）。（圖／翻攝自vvstore.jp）

這款來自日本雜貨網Village Vanguard的「APTX-4869」糖果，紅白的造型不僅神還原了「名偵探柯南」裡的毒藥，光是外盒就夠讓粉絲們暴動啦～外盒上的柯南也太帥了吧！這款不僅在網路上引起討論，還熱門到變成雜貨網裡的人氣商品。喜歡這款的粉絲們，可以到官網上購買或是找代購喔～

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關鍵字：

糖果, 日本, 雜貨, 柯南, 名偵探柯南, 工藤新一, Twitter, 人氣, 熱賣
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