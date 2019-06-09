本月買新包就看這篇！日本狂賣的文青「帆布相機包」限定登台

每一季推陳出新的精品品牌新包，到底哪些是經典，哪些只是曇花一現？女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，不過，琳瑯滿目的包款到最後你會發現，最簡約的容納空間和托特造型包款，還是最常使用的。

不管你是要煥然一新的造型、又或著想要換個喜歡的包款來犒賞自己，讓VOGUE每個月為您推薦最新包款，每個月都充滿新鮮選擇，加入夢幻清單再好好考慮也不遲。







1920法式夏日復古MOYNAT的OH！”TOTE BAG

由MOYNAT代表字母M為襯底配上品牌最初的徽章式LOGO，取材1920所設計的訂製行李箱上的運動風三色條紋， OH！”TOTE BAG提把沿用BAD DREAMS系列幽默宛如眼睛般的圓孔設計，袋身内襯與外部由亞麻棉帆布以卓越的製包技術完美無縫拼接而成，底部則採用精緻皮革滾邊加強立體感。

有别於市面上多數相似款托特袋呈現的塑料質地，MOYNAT的輕量單品依舊秉持品牌理念與堅持，每個托特包皆在巴黎工坊由一位工匠獨立手工臻製。

GUCCI 耐用布料的經典托特包

GUCCI全新推出的下日托特包，簡約的造型完全就是為潮男潮女設計。這款購物袋選用柔軟輕盈的棉布面料匠心製作，裝飾印上Gucci 標識和特殊塗層元素，讓布料更耐用兼顧。無襯裡設計令袋內更加簡潔利落，可拆卸底撐飾有可作為拉片使用的皮革 Gucci 標簽，打造輕鬆便捷的拆卸選擇。







Jérôme Dreyfuss 2019系列，充滿法式熱情的夏日新包款

法國設計師品牌Jérôme Dreyfuss 2019 春夏系列，帶領大家踏上佈滿鵝卵石和碧藍海洋環繞的伊比薩沙灘。在Jérôme Dreyfuss的世界裡，對美的直覺更勝於對話、規則，甚至比時尚本身更重要。

本季有三款全新包款 - 加斯帕爾（Gaspard），威利（Willy），努路（Lulu） ，以及不可或缺的小配件吉圖米（Jitoumi），其中，Jitoumi 是個不可或缺的小配件，有小零錢袋、Popoches萬用包、鑰匙圈及附有充電線的pompon吊飾。

巧妙的設計讓妳可以把它扣在皮帶上，抑或把小配件們用經典扣環扣在Georges 的背帶上，展現前所未有的隨興。



找小眾包品牌？快上SHOPBOP

不同於冬令冷色調，夏日的柔暖色調為我們穿搭風格中增添迥然不同的味道，包款上的變幻在整體造型中佔據重要光環，如果你不喜歡大家都有的包款，這幾款小眾包不能錯過。





Botkier

Botkier創立於2003年，設計師Monica Botkier原先是一名時裝攝影師，第一個作品就是她的”工具箱”。 Monica認為包包應該是能裝帶自己所有物品並同時具有時尚品味的風格配件，公文包為Botkier最熱賣包款，多功能夾層好整理歸納，並使用Saffiano的耐磨牛皮，已成為日常生活中必備百搭配件。





Mlouye

設計師Meb Rure受到藝術家及建築師們的靈感啟發，於2014年成立Mlouye，以優良素材融合精湛工藝製作皮革包袋的土耳其品牌。主打的Flex Bag系列拎在身上絕對抹煞所有相機底片，成為街拍中最目眩亮眼的一顆包！





Studio 33

Studio 33誕生於紐約，旨在打造平價時尚包款品牌，創新設計為每日穿搭Look提供最具個人特色的搶眼造型。Woke系列的包包背帶使用壓克力材質，相較於一般的金屬鍊條重量輕了許多能減低肩上負擔，還能依據個人使用習慣調節長度，適中大小能容納許多個人用品，為春夏矚目小包必收款。





Cult Gaia

創立於LA的Cult Gaia最為人知曉的立體竹籃袋Ark系列構成於建築式美學，憑藉其獨特藝術風格讓品牌火遍時尚圈內。另一款Lilleth系列也不惶多讓充斥在各大時尚人士必備Chic包袋清單中，展現個性時髦態度，將包款設計為可拉成一片式收藏造型以利方便收納，包內容量寬敞。



日本狂賣的文青帆布相機包 Nadowa，首度限定登台

這一兩年火速在台灣市集造成文青搶購的帆布相機包品牌Nadowa，首度在tokyobike Taiwan快閃進駐一個月。

Nadowa 帆布相機包是由在日本東京工作及生活的兩位攝影師Yusuke Komiyama 和 Rika Wada所設計，他們的帆布相機包的定位非常清楚，兩位創辦人捨棄了一般專業相機包絕佳保護性、防水、單一顏色等特徵，他們提供休閒也想要紀錄生活的攝影者多彩好看、輕便可機洗的選擇。

所有Nadowa帆布相機包都是日本製高品質，即便弄髒包包，可直接丟進洗衣機清洗，不怕它變形或損壞，用久了更有帆布包特有的手感痕跡。







Salvatore Ferragamo新款BOXYZ包款

創意總監Paul Andrew凝聚品牌數代工藝積澱，設計出這款滿足21世紀生活需求的獨特包款，堪稱明日經典。創意總監Paul Andrew說：「選擇一款在日常生活中使用的包款通常是非常個性化的問題。

因此，我想要設計這樣一款包款：它要能夠收納現在女性在生活中最不可或缺、最視若珍寶的物品，而包款本身也應當成為這類物品。於是我開始詢問身邊的重要女性，瞭解她們最關心包款的何種特點。她們的回答因人而異，各有側重，但其中仍有一些共同關注的主題：即安全私密、方便耐用、外觀時尚以及風格大膽。

BOXYZ的設計旨在滿足這些要求，借助Ferragamo深厚的工藝積澱，打造出這樣一款精緻便攜、安全可靠的包款。」





※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

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