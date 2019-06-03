打造歐美睫毛不用去接！網友最推崇5款「睫毛生長液」又濃又長不是夢

編輯／JJ 圖／翻攝自屈臣氏、IG@adrianneho、@ponysmakeup、Dabalash台灣官網

身為亞洲人，少女們總是羨慕歐美女生們的濃眉與長翹睫毛，苦苦刷著睫毛膏，卻遠遠不及自己心中想要的模樣，又或者是因為過敏所苦，睫毛容易掉又容易斷，非常不健康。有這種困擾的女孩們不妨試試看「睫毛生長液」，可以讓睫毛吸收養分變得健康強韌，也能更加濃密纖長喔～

以下就來看看哪些是網友最熱推的吧！

＃DHC 睫毛修護液 NT＄420

DHC的睫毛修護液長年都在PTT上的推薦熱榜，不含香料、不含食用色素、不含界面活性劑，很適合眼周容易過敏的朋友，採用睫毛膏式的刷頭，使用起來很方便。網友心得提到，對於增加長度比較雞肋，但是塗下睫毛的效果超好！也可以明顯感受到睫毛變健康，睫毛數量也比較多。

＃巴黎萊雅 2in1 賦活新生眉睫精華液 NT＄395

巴黎萊雅以前就已經推出過睫毛專用精華液，現在則是有升級版，眉＋睫同步修護！和以前一樣好用，許多人都是不斷回購的，不過這款成分較為刺激，可以先小範圍試用過後沒問題，再繼續使用喔。

＃Dabalash

大部分開架的睫毛生長液，都是以保養為主、纖長濃密為輔，效果基本上還是有限的，但是這款真的厲害了，許多歐美部落客都大推！使用效果的對比照非常驚人，想擁有歐美睫毛不用再去接，以後也可以跟別人說：我的睫毛是真的！只不過這款價錢高昂，代購約是三、四千元。

＃MOTE睫眉精華液 NT＄580

大家肯定都聽過MOTE家的眼線液有多厲害，除了眼線液筆好用之外，他們家的眉睫精華液也很受歡迎，使用起來很方便，而且筆蓋的設計還能拿來順便按摩眼周！十分溫和不刺激。

＃ANGFA 絲凱露D 實力派美睫精華液 NT＄620

另外，這款則是在日本很有名，ANGFA的商品都會與專門的研究機構一同研發，在眉睫方面可以說是專家。睫毛變濃密了，素顏也能漂亮有自信～

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