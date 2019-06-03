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陳意涵披婚紗談真愛　跟男性友人出去終於能「老實說」

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▲▼陳意涵ELLE WEDDING封面。（圖／ELLE提供）

▲陳意涵登上《ELLE WEDDING》封面，是婚後首度披白紗。（圖／ELLE提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

陳意涵與老公許富翔登記結婚，也在今年（2019）剛產下水瓶座兒子「小初」，但兩人都堅決不拍婚紗照，不過最近陳意涵受《ELLE WEDDIND》邀請穿婚紗拍封面，她穿林莉（LINLI）禮服戴頭紗，但身上配的是ALLSAINTS皮夾克，呈現出不同於一般新娘的帥氣風格。

▲▼陳意涵ELLE WEDDING封面。（圖／ELLE提供）

▲陳意涵穿LINLI細肩帶蕾絲禮服、長頭紗，搭配ALLSAINTS象牙白機車夾克與伯爵珠寶。

成為人妻後首度披上白紗，陳意涵甜蜜聊起老公，爆料許富翔其實是個「怪咖」但兩人有很多相似點，永遠有聊不完的話題，而且跟她以往每任男友都不一樣。其中讓陳意涵感到最不可思議的是，許富翔完全不吃醋，她跟任何男性朋友出去，都不會生氣。

▲▼陳意涵ELLE WEDDING封面。（圖／ELLE提供）

▲陳意涵穿PRADA透紗洋裝配LINLI頭紗與伯爵珠寶。

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陳意涵分享：「但我真的沒有想過我會認識這樣的男人，因為我以前的男朋友控制慾都超強的。跟異性朋友出去明明沒甚麼，可是因為怕他擔心就只好說謊，但是當你一說謊，這件事情又好像變得有甚麼！」所以她認為這應該就是真愛吧！真愛，不只是包容接受你的全部，更是讓你可以輕鬆自在地做自己。

▲▼陳意涵ELLE WEDDING封面。（圖／ELLE提供）

▲陳意涵穿Stella McCartney配maje短裙與agnes b.皮鞋。

▲▼陳意涵ELLE WEDDING封面。（圖／ELLE提供）

▲陳意涵穿LINLI羽毛綴飾兩件式禮服搭配伯爵珠寶。

關鍵字：

陳意涵, ELLE WEDDING, LINLI, 林莉, ALLSAINTS, 時尚穿搭, 封面大片
fashion.net

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