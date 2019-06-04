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面對兄弟劈腿時，男生會有這4個反應...最後一點根本是最佳損友

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

對於男生來說，兄弟之間的信任是非常可靠的，畢竟，相較於女生，男生是比較沒心機的，所以兄弟之間幾乎無話不談，不過，假設今天是你的好兄弟偷吃了呢？那麼各位男生朋友會怎麼做，就是一個值得探討的問題了，所以下面總結了男生會有的4個反應，一起來看看。

1.告訴他這樣不行

如果你是一位優秀的好朋友，那就需要做對的事情，因為今天你的好兄弟做出無法原諒的事情，所以要在事情無法收拾以前，告訴他這樣是不行的，並且將他拉回來，不然往後女生對他的評價會很差。

▲兄弟出軌的做法。（圖／翻攝自Unsplash）

2.幫助他隱瞞事實

雖然偷吃本身就不是好事，不過，為了兄弟以及他另一半的感受，你會選擇將這個秘密藏起來絕口不提，而且還會盡力幫助他隱瞞一切，畢竟，拆穿兄弟的話，事情就沒有任何扳回的餘地了。

▲兄弟出軌的做法。（圖／翻攝自Unsplash）

3.不會插手

對於你來說，兄弟是一輩子的，而他身邊的女友，不一定是他未來的老婆，而且兄弟之情與他的感情不能混為一談，所以你也不會插手。

▲兄弟出軌的做法。（圖／翻攝自Unsplash）

4.希望以後自己出軌，兄弟也可以幫忙隱瞞

如果一聽到自己的兄弟出軌，那你心理所想的，有可能是希望你也出軌的時候，他同樣能幫你隱瞞這件事，就像你替他說謊一樣，算是一個狼狽為奸的行為。

▲兄弟出軌的做法。（圖／翻攝自Unsplash）

雖然上述4個都是男生有可能的反應，但是如果你兄弟真的出軌了，還是要奉勸他早早收手會比較好，畢竟，這件事本身就是不對的，各位還是要做對的事情會比較好哦！

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關鍵字：

出軌, 男生, 兄弟, 隱瞞, 偷吃, 秘密
fashion.net

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