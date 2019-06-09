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「拚死加班是應該的？」10個跡象表示公司不珍惜你　不值得再多待1年

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今年已過了快一半，你是否仍然不停的問自己「這份工作還要待嗎？」、「這份工作值得做下去嗎？」其實現在正是轉職的好時機，因為即將邁入下半年，若再猶豫可能又會告訴自己說「先待到領完年終吧！」這半年又浪費下去。

人想待在舒適圈是天性，雖然知道這裡環境不能給你想要的未來，但卻已經熟悉一切可以輕鬆的活著，真的很想離職腦中便會腦補「這份工作也還不錯的事」、「換個工作不見得會比較好」，但職場專家Liz Ryan表示，如果你早已做得很不開心，有10件事可以判斷這間公司根本在浪費你的才能。

▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

▲想離職這件事掙扎很久，分析下現在公司是不是大材小用 。（圖／取自LibreStock）

1. 你的老闆不知道你的能耐，即便你已經向他證明，但他們不感興趣。

2. 你記不起上次為工作感到興奮是何時。

3. 拼死拼活加班，為公司擺脫麻煩或是受到肯定，但公司覺得你應該的，連聲辛苦了、謝謝也不說。

▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

▲拚命完成公司事務且受客戶肯定，但公司覺得「這是你該做的」 。（圖／取自LibreStock）

4. 薪水與工作能力不成正比。

5. 覺得這份工作讓你變笨了，你想要更難或更高一點的挑戰。

6. 這份工作不需要你用腦、或需要激發你的創意。

▲▼歡呼,加油,打氣,職場,士氣,團結,凝聚力 。（圖／取自 pixabay.com ，以CC0 Creative Commons 原則取用）

▲很久沒有讓你感到能成長、興奮的專案或機會 。（圖／取自 pixabay）

7. 目前的工作上，看不到專業成長與個人提升的可能。

8. 在職場上針對工作內容有話完全不能直說，積極地給出建議卻被人當成難搞。

9. 過了半年了，沒有什麼負責與參與的專案好讓你覺得可以放在履歷上。

10. 內心深處總有個聲音說「為何還待在這裡？快點離開吧！」

▲職場,女性,姐妹,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲想讓公司好卻一直被當作難搞。（圖／翻攝unsplash）

當然，離職絕不是衝動之下的決定，若只有1、2天突然興起、或是最近有點不順才想說要離開，都不算一個好的選擇，若真的想要離職，建議符合下列條件再行動。

首先就是要確認你是否有能力與足夠積蓄度過「離職空窗期」，避免因為生活壓力為餬口而隨便再找一個新工作，這樣只會惡性循環，導致你更不清楚方向，再者就是一天、一週的短暫低潮而決定離職，多半是不智的，工作總有挫折，若因這原因離職，日後面對挫折也只會用離職處理。

▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

▲不要在衝動狀態下做離職決定 。（圖／取自LibreStock）

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關鍵字：

職場, 工作倦怠, 離職, 加班
fashion.net

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