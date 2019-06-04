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飾品控必看！盤點朴敏英3款絕美耳環　台灣就能買到

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朴敏英從上一部韓劇《金秘書為何那樣》到今年的《她的私生活》，人氣可說是居高不下，在劇中的服裝、手袋甚至是配件，也備受女孩們關注，而這回就要帶大家來認識，在這兩部韓劇當中，朴敏英歐妮所佩戴的耳環品牌。

來自韓國的輕奢珠寶品牌Tani by minetani，由設計師Young Mee Ahn一手創立，以「Passion for jewels」作為設計理念，為女性打造具有獨特性的首飾配件。其實在90年代初期，設計師只是熱衷收藏精美珠寶飾品，但她發現自己對於市場上的珠寶設計並不滿意，於是在1996年Tani by minetani就此誕生。

建立個人珠寶品牌後，她並沒有因此停下腳步，反而持續尋找新的寶石、素材，同時深入研究古董珠寶的製作工藝，更把這項技術注入其品牌系列中。也因為這樣，讓Tani by minetani在韓國可是廣受歡迎，更有不少女星佩戴出鏡。

朴敏英在近期出演的戲劇中，都有戴上Tani by minetani的珠寶亮相，而現在台灣也能直接購買到，由「MINOSHIN美之心」獨家引進，親民的價格讓小資女也能入手，快來滑圖看看吧。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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