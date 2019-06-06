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泫雅「繽紛小花髮夾」洗版小紅書　簡單4步驟完成溫柔小姐姐LOOK

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近期泫雅的「彩色髮夾」為小紅書最火的關鍵字，五顏六色的小花形狀的髮夾扣在頭髮上，瞬間就讓你的造型變得超減齡～非常清新！

泫雅最近在大學表演的髮型就是繽紛的彩色髮夾，搭配酷帥的穿搭也不違和。

●夾在頭頂

可以學習和泫雅一樣，跳色夾在頭頂上一圈，創造像髮箍一樣的效果。

●夾在耳邊兩側

「泫雅髮夾」洗版小紅書，繽紛糖果色小花隨意夾，毫不費力少女氣就暴升！

或是夾在耳側兩旁，露出耳朵，前額再留一些瀏海，相當精神可愛。

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●搭雙馬尾

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搭配雙馬尾或雙麻花辮，更是有春夏浪漫的踏青野餐風～

●當瀏海夾

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或是把前額的頭髮都夾起來，完整露出額頭，再搭配長捲髮，復古味濃厚，十足的溫柔小姐姐LOOK～

影片示範教你這樣夾

小紅書也出現不少泫雅髮夾教程，教你怎麼樣夾最好看！

Step1．從頂部抓取一縷頭髮，在距離頭頂5cm的位置夾上第一個髮夾。

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Step2．以加股的形式加入一縷髮絲，間隔適當距離後再往下夾。

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Step3．另一邊同樣方式操作，盡量保持左右對稱。

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Step4．前額留出碎髮，燙捲修飾髮際線，就搞定了

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完整教學影片點這

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 泫雅, 髮夾, 潮流
fashion.net

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