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《與惡》最美喬平戲裡戲外都療癒人心　林予晞：「照顧者」讓我力量更強大

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因為《我們與惡的距離》，林予晞成為大家津津樂道的「最美社工師」，大家喜歡她的知性和內斂的演技。真實世界裡面的她，比螢幕上多了立體的層次與深度，三十歲才開始演戲，只是想用戲劇帶給更多人救贖。

想要做更有影響力的事

在美國德州念完研究所之後，我就申請了國泰空服員。在做空服員的時候，一直覺得雖然這份工作可以看世界，薪水也不錯，可是好像不太滿足，是到了工作的第四年，生了一場病，才開始很認真的思考，自己在人生中到底想要什麼？我想要做比空服員更有影響力的事情，我每次對一個客人一期一會這麼用心，但這班機結束之後，緣份就沒了，我帶給他的撫慰就好像僅限於此。我想要擴大這樣的撫慰，我發現到每次只要安慰到別人，就會感覺很有力量，如果我們的相遇可以讓你感到被 inspire，我就感到很有價值。

那個時候回台灣剛開完刀，因為爸媽從事媒體相關行業，就把我介紹到TVBS做文書工作，因為工作環境很活潑，當助理的我常常幫演員對戲，我的主管就說，要不然你來演演看吳慷仁的助理吧。被看到之後就找去演台語劇，演第一部劇的時候已經快要三十歲了。我發現做演員很像一個擴音桶，也很像放大鏡，透過這份工作，作了小小的事情就可以擴散出去，讓很多人感覺到真善美。

表演是一種救贖 

一開始沒料到《與惡》會有這麼大的迴響，當然覺得很有信心，因為有這麼棒的導演和演員們，但有時候會懷疑自己是不是反指標。我想大家會喜歡的原因是因為內容很深，但畫面、鏡頭、調光、服裝和妝容都很漂亮，有抓住各種受眾的心，在不同圈圈找到交疊最多的區域。

喬平這個角色的價值觀跟我是很雷同的，有一點像是透過喬平把自己心裡想講的話大聲說出來。比如說跟精障人士要怎麼相處？有時候大家會太政治正確地覺得要把他們當一般人，但這樣會不會不公平？透過這個角色也讓我知道，人心裡都有想要填補的洞，大小不一、深淺不一，喬平是在療癒修復他人傷口的同時，用一個專業的方式幫助大家和自己，我很能夠理解這樣的感覺。

我雖然沒有受過心理諮商專業培訓，但平常幫助朋友和自己的方式是星座命盤。一開始是想要解決一些解決不了的事情，後來自學看星座命盤，發現這就等於是了解你的人物設定和使用說明書，讓你更進一步了解自己。然後會知道有些事情常常發生，是因為有某個原因或是傾向，如果我有意識的話，就比較能夠了解事情的脈絡，減低傷害。以這個為出發點，現在也四五年了，用這種方式幫助大家，是我覺得最有力量的時候，或許因為我是上升巨蟹很愛照顧人吧。

攝影師和被攝者

今年出了自己的攝影集《時差意識》。攝影這個愛好是我從去美國念書時就一直有的習慣。離開家一個人去休士頓讀書，過程中有很多獨自的時候，常常看得到時光流逝，最簡單的方法就是拍照，有點像是用照片把自己的人生都記錄下來。懂得攝影的確讓我從另外一個角度客觀地觀察表演，讓自己在鏡頭前面找到攝影師要的感覺。

如果你在距離以外認識我，會覺得我很乖巧，但我其實滿叛逆的，身上有刺青也有擴洞。我脖子後面有刺條碼，意思是生命是無價的。從八○年代之後人類就活在物質年代，我二十歲的時候就時常想虛無這件事情，然後生命的價值是什麼，這個是我到現在時時要提醒自己的，身為演員之後，更要好好思索這樣的問題。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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《我們與惡的距離》最美喬平 林予晞 ：「我想要用戲劇撫慰人心。」

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