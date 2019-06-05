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12星座6月運勢：雙魚、巨蟹月底告白會成功　獅子金錢運大好

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本月2日金星與冥王星三分相，土象星座男女愛情運尤佳。3日的雙子座新月雖然不壞，但受到冥王星與土星的箝制，凡事務實為上，重要計畫留意細節以免出錯。水星於4日進入巨蟹座，隔天與天王星出現六分吉相，驚喜連連的一天，感情與人際運都好。8日金星進入雙子座。16日的魔羯座月偏食與諸星對衝，暗潮洶湧且危機四伏。

月中之後當心小人與職場衝突，同日水星與土星對衝，本日不宜簽署合約或求職面試，計畫可能卡關。17日出現射手座滿月，憂喜參半，木星帶來機會與貴人，但是海王星不忘投出變化球，好事多磨，特權當道令人沮喪，但努力咬牙挺進應可突破難關。21日海王星退行，一直到今年27日才會恢復正行。26日水星進入獅子座，工作運看漲。

綜觀本月星象，10日之後太陽、木星、火星與土星對衝，水星與冥王星位置也不好，金星與木星23日對衝，謹言慎行，危機就是轉機，競爭過程不可輕敵。

牡羊座

守護星火星進入你的第四宮位，一直到七月之前，家庭可能成為你的關注議題。火星也可能讓你暴衝，記得凡事理性，與家人溝通尤其要有耐性。火星在第四宮的時候也適合買房或裝修房屋，如果有此打算，這方面應有收穫。工作上忙碌，這陣子也開始思考重新調整生活節奏的可能。如果有機會休息一陣子再回職場，不妨考慮可能性。本月適合旅遊，下半月出發最好。感情若修成正果，對你將產生影響，你可能會因為另一半搬遷或辭去現有工作。17日的射手座滿月可以帶來人脈與感情，單身的你也可能吃愛情回頭草。

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金牛座

對於習慣停留在舒適圈裡面的金牛男女來說，天王星進駐你的本命宮會逼你挑戰環境跟自我，未來將會陸續有許多挑戰等著你蛻變。金星一直在金牛待到第一周之後才離開，想要改變造型，現在是好時機。過去一直有點財務壓力的你，火星離開你的第二宮之後，財務的狀況會回穩，本月起只要務實理財，不用再擔心金錢收入短少或支出過多的問題。火星15日進入巨蟹座之後，你將有比較多旅遊出國的機會，出國公差或進修收穫滿滿。感情方面，天王星會帶來驚喜，單身的你，獨自參加社交活動比較容易擦出愛的火花。

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雙子座

火星本月15日進入巨蟹座之後，也進入你的財帛宮位，要當心入不敷出或是大額款項的支出，避免不理性的消費，盡量將注意力放在工作或學業上少花點錢吧。水星進入巨蟹座，人際關係變得熱鬧非凡，社交方面的開銷也大。感情方面最好的時間點是本月第一周，2日與4日，金星、冥王星與水星的位置有利於戀情，單身的你可以積極行動，告白成功率大增。有伴侶的你可以計劃小旅行，為戀情加溫。10日的太陽與木星對衝，意味著可能因為工作或家庭得被迫適應新的環境，謙虛低調可減少樹敵，為自己帶來好的名聲。

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巨蟹座

天王星離開你的工作宮位之後，過去的混亂或是不確定將成為過去式。加上火星本月15日起進入你的本命宮，你的工作運將逐漸攀高。決策力與競爭力都會增加。本月初的雙子新月會帶來夢寐以求的機會，但要記得把握時機點出手，猶豫可能削弱好運。水星進入巨蟹之後，你的執行效能與產值大增，未來兩個月你的工作表現尤其可圈可點，學業上也能交出亮眼成績單。金星入雙子加持人脈，需要打知名度或增加自己能見度的巨蟹，本月是行動好時機。愛情運本月第一周最好，月底23日之後告白示愛成功率會更高。

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獅子座

金星的位置加持你的人脈運，善用手邊的資源打下知名度，工作方面心想事成。本月初的雙子座新月能夠帶給你好機會，工作與學業都有貴人。火星本月15日進入巨蟹座之後，你的工作會顯得忙碌，許多手邊的案子會突然都動起來，記得妥善安排時間，避免過勞之餘，也確保計畫都能如期完成。如果你自己創業，一直到7月1日，你的案子都會很多，這是千載難逢的機會，一個都不能放過。五月與六月是今年最關鍵的工作月份，因此工作與學業相關計畫應該優先。感情方面順其自然即可。金錢運大好，但開支也不小，這點要特別注意。

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處女座

本月最值得關注的就是3日的雙子座新月，因為這個新月會落在你的第十宮，也就是個人名聲與成就的宮位，六月也將成為2019年最重要的月份，因為工作將有突破與進展。不過記得拓展事業版圖之餘不宜躁進，本月尤其要注意土星與冥王星對衝的位置，提醒你既定的計畫可能生變或出錯，所以各個環節都要檢視避免有狀況發生。本月將有許多新的案子進來，慎選你的客戶或合夥人，謀職面試也要小心。有進修計畫的你，早點落實計畫，以免未來生變。感情方面你有主控權，但當心考慮太多錯失機會。

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天秤座

雖說五月的報稅季節已過，但土星與冥王星的力道仍在，本月你有機會獲得可觀的收入，大型的專案或比稿也可能通過。想要轉換工作跑道的你，本月可以求職面試，月初的雙子座新月是個好時機，能讓你找到發揮的舞台。天秤座的上司運不錯，現在的環境很適合你表現。上半月也適合旅遊或出國公差，好好利用機會充電賺錢。火星進入巨蟹座之後，你的職場運大好，加薪升遷都有可能。9日金星入雙子之後，愛情運緩步攀升。建議你走出自己經常活動的圈子去結識不同的對象，月中之後的射手座滿月，也會帶來新的愛情機會值得期待。

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天蠍座

水星進入巨蟹，為你帶來財運，雖說本月太陽與木星相位不佳，水星與土星也對衝，但之前的努力畢竟沒有白費，現在正是收成的時候。月初的雙子座新月帶來豐沛的人脈，你將握有許多案子的主控權。金星進入雙子座之後，感情生活變得活躍，多給自己機會出去認識不同的人，可以帶來生活樂趣。一直到本月8日，愛情與合夥運都羨煞他人，利用這段期間告白勝算大。火星進入巨蟹座，將主管你的旅遊與享樂宮位，本月15日之後重心將從工作與金錢轉移至旅遊，海邊度假能為水象星座的你快樂加分。

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射手座

土星與冥王星主財，這陣子接到的案子或獲得的工作都將給你不錯的報酬，你的努力與收入將成正比。現在努力當然是為了年底做準備，今年八月份的新月將帶給你成就與金錢，一直到九月初，你將能在職場上發光發熱。所以現在要加緊腳步努力，千萬別把時間拿來度假。火星進入巨蟹座之後，會待在你的第八宮，15日以後可能會有借貸或高額的必要支出，但錢只要花在正途上，回收也很可觀。17日的射手座滿月天賜良機，會帶來意想不到的收穫。專案或計畫如果卡關，老朋友或長官會幫你排解。愛情順勢而為，好運連連且妙不可言。

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魔羯座

金星在你的真愛宮位一直待到本月的第一周過後才會離開，單身的你若對感情有把握，越早表態越好。有伴的你，因為與伴侶有了共同關注的話題可望重拾愛情鮮度。月初的雙子座新月會為你帶來桃花與旺盛的人脈，善用機會可為自己打下知名度。水星進入巨蟹座之後，重要計畫記得要有備案。謀職面試可以主動，火星本月15日進入巨蟹座之後，將能為工作定調，你將能穩定處理職場事務，一直到7月1日。財運與忙碌成正比的一個月，投資理財把握上半月。如果有遠行計畫，記得提早安排。

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水瓶座

工作相關的計畫要按部就班，不能天馬行空。本月初的雙子新月能為你帶來好機會，但機會是給準備好的人，沒有把握切勿貿然行動。應趁著水星尚未退行的這個月，快點把重要計畫完成，以免夜長夢多。天王星進駐你的家庭宮位之後，一待就是七年，未來幾年，跟家庭有關的事務會成為生活重心，無論是回家照顧年邁雙親或自己成立家庭、孕育下一代，甚至買賣與裝修房屋，都會是關注重點。看好你的荷包，因為本月開銷頗大，強制自己理財，金錢相關的決定不能隨興。本月第一周與最後一周為愛情幸運期，好好把握。

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雙魚座

天王星在你的第三宮，溝通與人脈將是未來七年決定事業與愛情成就的關鍵。學習表達很重要，口才好的雙魚座將比其他人獲得更多的機會。若有進修計畫，本月初的雙子座新月能助你一臂之力。這次的新月也跟家庭有關，如要裝修房舍或與家人破冰，這是好機會。17日的射手座滿月，可能強迫你去面對一個過去沒有解決的問題，記得這次不要逃避。火星本月15日進入你的真愛宮，對於愛情有完全加持的作用。單身的你，積極社交有收穫，下半月也適合告白或約會。非單身的你，感情將會讓你感動與滿足，甚至啟發你的靈感，為你帶來滿滿收穫。

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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