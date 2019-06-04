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少女心爆棚！媚比琳攜手Alice+Olivia推出聯名彩妝

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▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一推出就引起搶購，想買可去淘寶碰碰運氣。（圖／翻攝自微博/美寶蓮紐約，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大陸媚比琳無極限，這次攜手時髦精品Alice + Olivia推出超生火的聯名彩妝系列。全系列加入招牌經典，復古黑白調與墨鏡娃娃StaceFace，拿出來補妝絕對讓人超羨慕！

Alice+Olivia X Maybelline聯名系列

媚比琳（Maybelline），聯名玩出心得，這次邀來時髦可愛的Alice + Olivia推出「紐約趣玩系列」，官方微博上已曝光5樣單品，包括氣墊粉餅、睫毛膏、眼影、眼線液、唇膏，可惜這系列僅在大陸獨賣，若有興趣不妨上網找代購！

▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

水凝BB無瑕輕感氣墊

媚比琳將熱賣單品「水凝BB無瑕輕感氣墊 」換新裝，一眼就看到墨鏡娃娃頭，超搶眼外型讓人好想把它帶回家，具有有SPF 50+ PA+++高防曬係數，真是相當實用呢！

▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

紐約時刻迷你眼影盤

集結了6色實用色，小巧的迷你眼盤，即使外出也方便攜帶。色選充滿質感，柔柔的粉色調搭上香檳色組合，任何膚色都能安心用。

▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

超激細抗暈眼線液

經典的眼線液換上黑白設計，從側面就看到墨鏡娃娃，可愛到好想收藏囤貨呢。

▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

琉璃誘光精油唇膏

質地滋潤的「琉璃誘光精油唇膏」，換上可愛的娃娃臉，此次推出三款熱賣色與一款新色，超美調色，完全不踩雷。

▲▼AliceandOliviaXMaybelline聯名系列 。（圖／翻攝自微博）

終極摩天濃防水睫毛膏

這款賣翻的「終極摩天濃防水睫毛膏」不僅換上了StaceFace娃娃臉，還套上黑色蕾絲小澎裙，實在超勸敗。

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關鍵字：

媚比琳, 大陸, 聯名, Alice+Olivia
fashion.net

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