療癒舒心，更是漂亮裝飾品！居家擴香熱賣推薦TOP 3

▲室內空間的香氣能彰顯個人品味。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

踏入一個舒適空間，映入眼簾的除了有別緻品味的擺設，再來就是嗅入的美好香氣。眾多品牌推出室內香氛，而擴香就是擺著也好看的裝飾，為居家空間憑添芬芳愉悅。

Bamford 紅霞香氛室內擴香，250ml，2,900元。

英國有機香氛保養品牌Bamford的天空香氛室內擴香，捕捉紀錄了英國天空的意象，烘托出自然唯美的室內氛圍，以傳統工藝製成手作口吹玻璃，搭配仿真實樹枝彎曲的擴香竹，完美詮釋低調奢華品味。



全新室內擴香系列，以甘油做為基底取代酒精，甘油基底的揮發速度較酒精慢，釋放香氣的時間可以更持久。其中以紅霞香氛室內擴香最具人氣， 馥郁溫暖的琥珀和薰香氣息，以清新的胡荽和岩玫瑰點綴，幫助放鬆心情、減緩焦慮。







Miller Harris 無花果園室內擴香，100ml，3,850元。

Miller Harris擴香能與既有的經典香氛蠟燭系列互搭，打造獨一無二的專屬香氣。 設計簡潔低調，充滿藝術手感的陶瓷擴香瓶，瓶身內以光亮釉彩秘密勾勒著，香枝是烏木般天然粗獷的蘆葦枝條，十分特別。

其中最受歡迎的就是無花果園，能瞬間改變環境氛圍，就像來到葡萄莊園，豐沛陽光穿透入林，一片青翠的無花果葉樹香，洋溢著大地綠質氣息。



DIPTYQUE 聖日爾曼大道34號擴香精，75ml ，5,900元。

diptyque香氛無懼時光匆匆，只為銘記生活點滴，留下甜蜜、美好而閃亮的記憶，香氛緩緩滴入底部玻璃瓶的時間為一小時，這便是它的魅力，讓我們可以自由地與時光為伍，置身香氛的迷人空間。

其中代最具代表的就是聖日爾曼大道34號擴香精，碎葉香中夾雜木質及神秘香料氣息，聞起來就是很有質感的香調。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App