6月爆款「球鞋」有夠多！Off-White聯名、11雙Yeezy　保證買到破產

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每年的6月份，一向都是球鞋市場的一級戰區，時常會有多個聯名款出現，而大家歷經5月的眾多火紅鞋款後，不要以為這樣就沒了，因為6月還有非常多，絕對會讓各位買到破產，而下面就帶大家一覽，還有哪些重量級鞋款將要推出吧！

1.Adidas Alphaedge 4D

由Adidas打造的Alphaedge 4D鞋款，運用超高科技創造特殊的鞋底，是一雙Adidas強力主打的未來跑鞋，而且材質皆使用環保材料製成，目前已經發售，喜歡的朋友，都可以去試穿看看。

▲Adidas Alphaedge 4D推出4種配色。（圖／翻攝自Adidas）

2.Yeezy Boost 350 V2

光是整個6月就將推出多達8雙的Yeezy Boost 350 V2，當中包含「黑魂」配色以及「地區限定」配色，並且還分為全反光版本與一般版本，絕對會讓Yeezy系列的粉絲，買到銀行存款見底哦！

▲「黑魂」配色的Yeezy Boost 350 V2。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2）

▲「地區限定」配色的Yeezy Boost 350 V2。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

3.Yeezy Boost 700 V2

雖然「黑魂」配色的Yeezy Boost 700 V2，已經於5月販售了，不過，6月還會進行一次官網發售，另外，還有一雙名為「TEPHRA」的配色，中文意思為「火山灰」，是一雙以大地色調為主題的鞋款，分別將在6／8以及6／15發售。

▲將於6／8再次發售。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲以大地色調為主題的鞋款。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

4.Yeezy Boost 700「Utillty Black」

與先前發售的YEEZY 500「Utillty Black」名稱相同，能預期這雙鞋的顏色，將是偏向灰黑的色調，其中，材質使用麂皮以及網眼布，打造復古的感覺，並預計將於6／29發售。

▲灰黑調性的配色。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

5.Undercover X Nike Daybreak

日本品牌Undercover的主理人高橋盾，一直以來都有和Nike保持良好關係，不過，他總是使用自己的名字做為聯名名稱，並沒有以Undercover與Nike談過合作，如今雙方終於要推出聯名系列，同時也帶來Daybreak的鞋款，預計將於6／7發售。

▲期待已久的Undercover X Nike Daybreak。（圖／翻攝自Sneakernews）

6.Nike X Air Fear of God

該鞋款是由Fear of God主理人Jerry Lorenzo所打造，其配色也跟當初發售了「Light Bone」極為相似，不過，材質是以網眼布為主，前頭則是麂皮，預計將於6／8發售。

▲Nike X Air Fear of God。（圖／翻攝自Sneakernews）

7.Off-White x Nike Zoom Terra Kiger 5

這雙Off-White X Nike Zoom Terra Kiger 5的設計，結合了Nike的經典跑鞋、機能鞋帶、鞋釘以及Zoom Air氣墊，同時，加入了Virgil Abloh的設計元素，像是橘色補丁、防盜扣、簽名式元素等，並預計於6／27推出黑色、白色、綠色等配色。

▲全新設計的Off-White x Nike鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

8.Air Jordan 1 Retro High OG「University Red」

在5月已經有2雙的Air Jordan 1鞋款發售，並且都是爆款，而這雙中文名稱為「大學紅」的配色，將是以Air Jordan 1經典的紅黑色調呈現，並於鞋頭與側邊加入大面積的白色，預計將於6／29發售。

▲「大學紅」配色的Air Jordan 1。（圖／翻攝自Sneakernews）

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