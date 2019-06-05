fb ig video ETtoday search mobile

Kiehl's咖啡館全台巡迴　超夢幻小帳蓬拍美照、金盞花爆漿燒咬下好驚喜

> >

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）
▲Kiehl's城市露營咖啡館現場有帳篷區、藤椅區，很適合與姐妹閨蜜一起拍美照。

記者張毓容／台北報導

就算不是契爾氏的愛用者，也一定都知道台北信義新光三越A11館有間Kiehl's Coffee House，因為這可是全球第一間Kiehl's咖啡店，同時也是第一個將「肌膚保養」結合「咖啡文化」的複合式空間。今年為了歡慶周年，Kiehl's特別結合時下最夯的露營，打造限定快閃店「城市露營咖啡館」，佈置了可愛的帳篷，並推出限定甜點爆漿燒、氣泡飲，還有又潮又實用的周邊商品，將於6/5起於全台5大城市巡迴。

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）
▲金盞花爆漿燒一組內含2種口味，NT120；金盞花蜂蜜氣泡飲，NT$150。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

繼去年一周年時推出限定金盞花雞蛋仔後，今年的限定甜點則是結合台灣小吃特色的「金盞花爆漿燒」，運用Kiehl's Coffee House人氣最高的紐約起士蛋糕和小甜餅布朗尼，與經典保養成分金盞花結合，包裹在散發奶油香氣的酥脆餅皮裡，一口咬下就能享受濃郁內餡。另外還有以天然蜂蜜為基底的「金盞花蜂蜜氣泡飲」，迷人的漸層色澤之外，微甜的清爽口感夏天喝來更消暑。

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）
▲2週年潮流限量周邊，可分開單買也有組合可選。（圖／品牌提供）
去年的環保杯套一推出就引爆話題，而今年的周邊商品不僅品項更多，竟還延伸到穿搭配件小物！除了可愛又實用的限定版琺瑯杯外，還有時下最夯、潮男潮女都必備的漁夫帽和輕量腰包，輕盈的材質加上簡約時尚的設計，隨手一戴就很有型。

個別單獨販售外，也可以直接選擇集結了漁夫帽、輕量腰包和琺瑯杯的「城市露營組」，附贈Kiehl's潮流透明束口袋與明星產品旅行3件組兌換券 (金盞花植物精華化妝水40ml + 冰河醣蛋白無油清爽凝凍7ml + 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml)。

▲Kiehl`s城市露營咖啡館全台巡迴。（圖／記者張毓容攝）
▲參加Kiehl's現場活動就能獲得環保杯套。（圖／記者張毓容攝）

除了限定甜品餐點和周邊商品外，Kiehl's城市露營咖啡館同時還有3大活動，像是在首站6/5-6/9於活動當日至現場追蹤Kiehl's IG台灣官方帳號 (Kiehlstw)，就能獲得去年高人氣的環保杯套(每日限量200個)；購買任一甜點+飲料即可折抵NT$30並獲得Kiehl's明星昌品旅行瓶兌換券；以及活動期間與一位朋友於現場拍照打卡上傳，即能享有飲品買一送一優惠等。

 【KIEHL'S城市露營咖啡館】五大城市巡迴時間與地點
6/5-6/9   第一站：台北信義新光三越A11(南大門)
6/14-6/16  第二站：台中新光三越
6/21-6/23  第三站：台北SOGO忠孝館
6/28-6/30  第四站：漢神巨蛋百貨
7/5-7/7   第五站：台南新光三越西門店
7/12-7/14  第六站：板橋MEGA CITY大遠百
6/5-7/14  KIEHL'S COFFEE HOUSE台北信義新光三越A11本店

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Kiehl's, 契爾氏, 快閃店, 城市露營, 金盞花, 甜點
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

12星座6月運勢：雙魚、巨蟹月底告白會成功　獅子金錢運大好

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作 剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格 常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖 別人比較美？髮型師沒說的「3個」夏日整髮秘技 繼7-11之後！《全家》也推8款日韓人氣冰品　生巧克力、草莓麻糬好吃也好拍 少女時代太妍私下「愛用品清單」公開！洗面乳、睫毛膏都三百元有找 為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面