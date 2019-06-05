Kiehl's咖啡館全台巡迴　超夢幻小帳蓬拍美照、金盞花爆漿燒咬下好驚喜



▲Kiehl's城市露營咖啡館現場有帳篷區、藤椅區，很適合與姐妹閨蜜一起拍美照。

記者張毓容／台北報導

就算不是契爾氏的愛用者，也一定都知道台北信義新光三越A11館有間Kiehl's Coffee House，因為這可是全球第一間Kiehl's咖啡店，同時也是第一個將「肌膚保養」結合「咖啡文化」的複合式空間。今年為了歡慶周年，Kiehl's特別結合時下最夯的露營，打造限定快閃店「城市露營咖啡館」，佈置了可愛的帳篷，並推出限定甜點爆漿燒、氣泡飲，還有又潮又實用的周邊商品，將於6/5起於全台5大城市巡迴。



▲金盞花爆漿燒一組內含2種口味，NT120；金盞花蜂蜜氣泡飲，NT$150。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

繼去年一周年時推出限定金盞花雞蛋仔後，今年的限定甜點則是結合台灣小吃特色的「金盞花爆漿燒」，運用Kiehl's Coffee House人氣最高的紐約起士蛋糕和小甜餅布朗尼，與經典保養成分金盞花結合，包裹在散發奶油香氣的酥脆餅皮裡，一口咬下就能享受濃郁內餡。另外還有以天然蜂蜜為基底的「金盞花蜂蜜氣泡飲」，迷人的漸層色澤之外，微甜的清爽口感夏天喝來更消暑。



▲2週年潮流限量周邊，可分開單買也有組合可選。（圖／品牌提供）

去年的環保杯套一推出就引爆話題，而今年的周邊商品不僅品項更多，竟還延伸到穿搭配件小物！除了可愛又實用的限定版琺瑯杯外，還有時下最夯、潮男潮女都必備的漁夫帽和輕量腰包，輕盈的材質加上簡約時尚的設計，隨手一戴就很有型。

個別單獨販售外，也可以直接選擇集結了漁夫帽、輕量腰包和琺瑯杯的「城市露營組」，附贈Kiehl's潮流透明束口袋與明星產品旅行3件組兌換券 (金盞花植物精華化妝水40ml + 冰河醣蛋白無油清爽凝凍7ml + 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml)。



▲參加Kiehl's現場活動就能獲得環保杯套。（圖／記者張毓容攝）

除了限定甜品餐點和周邊商品外，Kiehl's城市露營咖啡館同時還有3大活動，像是在首站6/5-6/9於活動當日至現場追蹤Kiehl's IG台灣官方帳號 (Kiehlstw)，就能獲得去年高人氣的環保杯套(每日限量200個)；購買任一甜點+飲料即可折抵NT$30並獲得Kiehl's明星昌品旅行瓶兌換券；以及活動期間與一位朋友於現場拍照打卡上傳，即能享有飲品買一送一優惠等。

【KIEHL'S城市露營咖啡館】五大城市巡迴時間與地點

6/5-6/9 第一站：台北信義新光三越A11(南大門)

6/14-6/16 第二站：台中新光三越

6/21-6/23 第三站：台北SOGO忠孝館

6/28-6/30 第四站：漢神巨蛋百貨

7/5-7/7 第五站：台南新光三越西門店

7/12-7/14 第六站：板橋MEGA CITY大遠百

6/5-7/14 KIEHL'S COFFEE HOUSE台北信義新光三越A11本店

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