為選擇障礙而生！夏季高CP值眼彩盤，9色起跳才夠看

▲眼彩盤比拚CP值，多種選擇讓人眼花撩亂。（圖／翻攝自IG/etudehouseofficial、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

化妝包內的4色眼影盤，已經能應付日常眼妝變化，那麼9色呢？夏季各大品牌紛紛推出俗擱大碗的眼彩盤，超多色選讓你隨意搭出7天變化，別再想要買什麼色，流行色通通在這盒！

Estee Lauder X Violette 限量聯名15色眼彩盤，2,000元。

結合裸色與實用的大地色，細緻的粉質揉合獨家科技，讓你一次擁有高顯色度與高持久度，一盤擁有精緻霧面與細緻金屬光兩種質地，不管是平日上班約會的淡雅裸妝或是派對場合需要的搶眼妝容，皆能完美應變各種場合。



M.A.C 阿拉丁聯名系列九色眼影盤，#PrincessJasmine，1,700元。

致敬茉莉公主的色調搭配，混搭霧面、星砂感及金屬光多種質地，以「Princess Jasmine」命名， 內有3款霧面打底色作為輪廓基底，搭配6款星塵材質，顏色設計上故意以深淺亮色星塵，疊色也不會顯髒，打造有如萬千星塵閃動的雙眸。

I'M MEME 我愛心機電眼撲克盤，#002，790元。

俏皮撲克牌的盒身設計，精選深度10色收入1張撲克牌尺寸的眼影盤，發色飽和的眼影囊括各種質地，從奶霜霧面、細緻珠光、金屬閃耀，粉質柔軟不卡粉，具備基本打底、漸層及暈染功能外，還一盤包辦眼線、眉粉、腮紅、修容和唇珠打亮。

ETUDE HOUSE 普羅旺斯薰衣草眼彩盤，990元。

ETUDE HOUSE 推出了新的主題 Lavender Land 薰衣草樂園，以浪漫的紫色為包裝，10色眼影除了呼應主題的紫色外，還有實用百搭的棕色系，分為珠光和霧光質地，可以自由混搭，打造多變的浪漫妝容。

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