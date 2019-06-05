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史上最輕鬆減肥法來了！日本研究：「吃飽側躺」就能瘦

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▲▼日本研究：吃飽側躺就能瘦。（圖／翻攝自IG）

▲吃飽躺著瘦身法，根本就是懶人福音。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark）

編輯 / Amber

范冰冰曾分享，每餐飯後都會罰站30分鐘，避免腹部脂肪堆積。或許這個沒有科學根據，你也應該聽過：剛吃飽時，最好不要坐或躺著，容易不消化。但是日前有一位醫師卻推翻這個理論，他倡導吃飽躺著居然可以瘦身，這不可思議的減重法，到底是真的假的？

▲▼日本研究：吃飽側躺就能瘦。（圖／翻攝自IG）

▲很多人都以為吃飽要站著才能幫助消化。（圖／翻攝自IG/laurentsai，以下同）

根據網站報導，「吃飽躺著就能瘦」是由日本一位消化內科醫師野村喜重郎提出，這個姿勢原來和肝臟有關聯，肝臟是消化系統內重要的器官，佔人體基礎代謝率27%。一般來說，代謝率越高，就比較不容易發胖。研究指出，透過躺臥這個姿勢可以讓血液集中於肝臟，幫助新陳代謝。

▲▼日本研究：吃飽側躺就能瘦。（圖／翻攝自IG）

▲醫師提出的瘦身法就是類似這樣側臥的方式。

那麼要怎麼躺最好呢？醫師指出身體側躺，朝右邊靠下，用手撐著頭，因為靠下的地方正好是肝臟所處的下方，建議雙腳用枕頭墊高，讓頭和腳都離地約30cm以上，這個動作請維持15分鐘。

▲▼日本研究：吃飽側躺就能瘦。（圖／翻攝自IG）

▲健康瘦身還是得從飲食、運動下手。

經過實測，這個動作最好在飯後10分鐘內進行，但記得動作維持太久效果也不好。就正常瘦身觀念來看，想健康減重得靠三分練、七分吃，還是得從運動和飲食下手。這個躺著就能瘦的方式雖有科學數據支撐，但也別過度依賴。若最近瘦身卡關的你，不妨試試這個輕鬆方式吧！

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關鍵字：

減肥, 側躺, 懶人瘦身
fashion.net

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