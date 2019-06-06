繽紛6月！Nike最新「BETRUE」平權系列　Air Max、彩虹服飾奪目光

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「BETRUE」是Nike為平權發聲，每年都會推出的系列，如今台灣通過了同婚專法，也讓今年6月的「同志驕傲月Gay Pride Month」特別有意義。而Nike於近期發佈的「BETRUE」系列，帶來4雙鞋款以及服飾，並且全都是以彩虹為主題打造的哦！

▲該系列特別設計的鞋盒。（圖／翻攝自Sneakernews）

1.Nike Air Max 720

以超大可視氣墊為主打，並在側邊附有「彩虹旗」設計者Gilbert Baker的簽名，鞋身則是注入「彩虹旗」的漸層色調，而鞋後跟的拉環也有放上「BETRUE」字體點綴，目前已在官網推出，售價為美金180元（約台幣5,400元）。

▲全鞋以漸層色調為主。（圖／翻攝自Sneakernews）

2.Nike Air Max 90

整體使用黑白為主要色調，同時利用彩虹色塊點綴鞋身的細節，其中的最大亮點，絕對是使用8種不同顏色的Nike Swoosh（勾勾），預計將於6／15發售，售價為美金130元（約台幣3,900元）。

▲8種顏色的Nike Swoosh為最大兩點。（圖／翻攝自Sneakernews）

3.Nike Air Tailwind 79

全身以透明網眼布與麂皮為主的鞋款，該鞋款利用透明的鞋身，並於鞋舌上使用粉紅色，創造夏日清新感，而後跟則附有彩虹色調，目前已於各大專賣店發售，售價為台幣3,400元。

▲粉紅色鞋舌超吸睛。（圖／翻攝自Sneakernews）

4.Nike Zoom Pegasus Turbo

Nike推出的Zoom Pegasus Turbo，是一款以全黑為主題的鞋款，同時用彩虹色條貫穿鞋身上半部，目前已於官網發售，售價為台幣5,900元。

▲以黑色為主調的Nike Zoom Pegasus Turbo。（圖／翻攝自Sneakernews）

5.服飾與配件

該系列不僅推出鞋款，還有發售T-Shirt、帽T、背心、長襪以及小包，並且全都是以「彩虹旗」或是相關色調為主題，預計將於6／8陸續在官網發行。

▲服飾系列皆使用彩虹相關的色調。（圖／翻攝自Sneakernews）

此外，Adidas為了「同志驕傲月Gay Pride Month」，也有推出「Pride」系列鞋款，不過，Adidas所設計的色調，不會像Nike一樣，大量運用多種顏色，反而是以淺色鞋面為主，並搭配著彩虹色調，預計將於6／4上架。

▲Adidas也有推出「Pride」平權系列。（圖／翻攝自Adidas）

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