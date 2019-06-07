Netflix新一代天菜！《愛的過去進行式》諾亞人氣狂飆　IG破1650萬追蹤　

如果你是Netflix的忠實粉絲，應該有發現最近推出的原創電影，有個高大帥氣的身影不斷出現吧？他，是Netflix最近力捧的帥氣鮮肉，今年才22歲的諾亞森迪尼奧（Noah Centineo），接連演出了《愛的過去進行式》、《魯妹席艾拉》兩部超受歡迎的愛情喜劇，不只如此，第三部片約隨之而來，他的新作《限時完美男》也即將推出。

新一代天菜非他莫屬

諾亞是義大利語荷蘭混血，深邃的臉龐及183公分的身材，在女孩們心中完全是天菜無誤！他不是那種精緻到讓人無法靠近的長相，一頭自然的亂亂捲髮，又大又有神的小鹿眼睛，加上自然又可愛的個性，狠狠抓住所有觀眾的心，也剛好，這幾部他接下的戲劇，人設都非常接近。父親是製片的他，因耳濡目染下，也有著自然不做作的好演技。

2018Netflix的票房保證！

有許多人開玩笑的說，趁著《愛的過去進行式》、《魯妹席艾拉》的好口碑，Netflix當然要趁諾亞還沒漲價前，再拍一部戲啊！《愛的過去進行式》是部輕鬆的校園YA劇，改編自珍妮韓 (Jenny Han) 所創作的同名小說，並由拉娜康鐸 (Lana Condor) 和諾亞森迪尼奧共同主演，光看預告就非常吸眼球。

而《魯妹席艾拉》宛如新版的《情人眼裡出西施》，一名其貌不揚的魯妹，因為一場意外與全校最帥的校草進行網戀，雖然看似膚淺的題材，卻暗藏校園霸凌、深刻的愛情議題、人生的選擇。這兩部Netflix的劇，讓諾亞人氣直飆，IG已有1650萬人追蹤，真是太驚人了！

新作《限時完美男》

趁著他目前的高人氣，Netflix再推出新電影《限時完美男》。他飾演一名為了籌措大學學費，無所不用其極的男生布魯克斯瑞汀根，一次契機下，他發現「陪人約會」竟然有這麼大的商機，因此，創造了一個 app。

任何人都可以付錢找他當完美替代男友，以應付各種不時之需。他能客製化的創造這位你需要的男友個性、穿著、身份。原本以為這樣的交易都不參雜感情，沒想到....

這部電影將於4月12日於Netflix上線，接下來除了在《愛的過去進行式》續集中能看到他的身影，到2020年他的戲約也已經排得滿滿滿，各位迷妹們不用擔心見不到偶像啦～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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