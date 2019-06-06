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5個「卸妝錯誤」讓粉刺痘痘冒不停！眼唇分開卸　臉才不會暗沉

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▲▼ 5個「卸妝錯誤」別在犯！這些地雷都是造成粉刺痘痘的原因阿（圖／bella儂儂提供）

會不會覺得明明有卸妝，為什麼還是有粉刺？到底是卸妝產品的問題？還是化妝品太難卸呢？好好回想一下，自己每天的卸妝過程，是不是太過粗糙，不小心踩到以下的地雷呢？

▲▼ 5個「卸妝錯誤」別在犯！這些地雷都是造成粉刺痘痘的原因阿（圖／bella儂儂提供）

常常覺得為什麼女明星的皮膚這麼好，好像沒什麼肌膚問題，透過很多訪問才知道，這些女星花在卸妝的時間多到你難以想像，或許是因為工作需求，天天上妝，因此更知道彩妝品對於肌膚的傷害，了解卸妝的重要，也有彩妝師說，你花多少時間化妝，應該就要花多少時間卸妝才是。

1. 彩妝分區卸才乾淨

雖然說現在很多卸妝產品的清潔力都很強，大家應該都是一罐用到底吧！但眼妝口紅可是出了名的難卸，每家彩妝品牌都說超持色、超持妝，你還敢只用一瓶卸到底嗎？大面積可以用一罐就好，小面積的眼周和嘴唇，最好使用眼唇卸妝產品，確保將色素卸掉，臉才不會暗沉。

▲▼ 5個「卸妝錯誤」別在犯！這些地雷都是造成粉刺痘痘的原因阿（圖／bella儂儂提供）

2. 口紅掉色了還是要卸！

有一個錯誤習慣是儂編身旁的女性朋友常常犯的，就是看到嘴巴沒顏色就沒卸妝，其實真的母湯喔！口紅掉色雖然眼睛看不到，但是色素有可能藏在你嘴唇上的紋路裡面，日積月累的話，就會讓你的嘴唇看起來顏色很暗沉，而且容易乾裂，最好的方式就是用化妝棉沾取眼唇卸妝液，並敷著靜置幾分鐘在開始卸妝。

3. 髮際線也不能忽略

不要以為卸妝就是臉部而已，下巴脖子的地方、髮際線，都是大家容易忽略掉的細節，這些地方雖然你在化妝的時候只是輕輕的帶過，但不代表沒有粉體殘留在上面，所以在卸妝的時候，記得把範圍往外延伸，把卸妝做得更徹底。

▲▼ 5個「卸妝錯誤」別在犯！這些地雷都是造成粉刺痘痘的原因阿（圖／bella儂儂提供）

4. 乳化時間要夠！

前面提到彩妝師的建議，「花多少時間化妝，就要用多少時間來卸妝」，目的就是要提醒你耐心很重要，很多卸妝產品必須要在你臉上充分的乳化過後，才可以帶走色素，如果乳化時間不夠，不僅妝沒卸乾淨，就連卸妝油也殘留在臉上，難怪粉刺痘痘冒不停阿！購買卸妝產品時一定要了解產品是不是需要乳化時間，正確的使用才能卸的乾淨。

▲▼ 5個「卸妝錯誤」別在犯！這些地雷都是造成粉刺痘痘的原因阿（圖／bella儂儂提供）

5. 過度卸妝也不好

怎樣才算卸的乾淨呢？有的人很怕自己卸妝卸不乾淨，反覆的洗臉卸妝，總覺的肌膚要乾乾澀澀的才叫真的乾淨，萬萬不可阿大人！當肌膚出現緊繃乾澀的時候，表示你清潔過度啦！肌膚本來就需要一層油脂來阻擋外界侵害，算是肌膚的防護罩，過度的卸妝不但會破壞肌膚的防禦能力，也會讓肌膚分泌更多油脂來維持油水平衡，所以讓你出油不斷，卸妝的重點在於確實，而不是卸得越多次越好，所以想要漂亮的肌膚從卸妝開始吧！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：

保養.卸妝, 臉部清潔, 粉刺清潔, 痘痘, 肌膚保養, 保濕
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