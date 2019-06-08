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美到成仙！韓星畫報唇膏色號大公開　泫雅、申敏兒擦的是這支

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明星們往往穿什麼、用什麼都可以造成話題，最近韓網上就有一款韓星畫報款唇膏討論度超高，其實除了專櫃之外、竟然也有平價款，看看是哪隻吧！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

＃Yura：WAKEMAKE 零色差獵豔極霧唇膏 ＃12藕粉豆沙，約NT＄365

首先就是這次引發話題的畫報款，Girl's Day成員Yura最近拍攝《NYLON》封面時的這組照片討論度超高，外貌簡直無可挑剔，尤其是霧面唇膏更是美翻，其實就是台灣也可以買得到的WAKEMAKE零色差獵豔極霧唇膏喔！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

畫報款＃12藕粉豆沙就是很顯氣質、沉穩的豆沙玫瑰色，非常襯膚色，難怪即使不是主打色也被韓妞搶翻！

＃Wendy：lilybyred MOOD CINEMA MATTE ENDING ＃6GINGER ROCO，約NT＄235

Red Velvet的Wendy最近單獨拍攝《NYLON》時，不同於團體中活潑、明朗的感覺，給人一種個性的復古感，其中唇膏就是lilybyred的霧面唇膏。

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

Wendy的色號就是偏橘紅的楓葉色GINGER ROCO，非常飽和、而且顯白度高，黃皮也可以安心駕馭！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

＃太妍：香奈兒 COCO晶亮水唇膏 ＃92 AMOUR，NT＄1,280

太妍也是拍過畫報就會造成討論的帶貨王，之前拍攝《ELLE》時擦的COCO晶亮水唇膏就被搶到不行！這隻＃92單看是偏深的紅色好像很誇張、但上唇完全不會，非常有女人味！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

申敏兒之前拍《柯夢波丹》時也是用COCO晶亮水唇膏，分別是左圖橘紅的＃60 BEAT、右圖玫瑰粉裸的＃76 ENTHUSIASM，呈現不同氛圍。

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

另外韓國美妝部落客Risabae拍攝《柯夢波丹》也是用同一支唇膏！不過她的示範色號是俏皮莓粉色＃91 BOHEME、橘紅色調的＃60 BEAT，不同風格都可以駕馭，搭配性很高！

＃宋慧喬：雪花秀 肌本潤唇膏 ＃1杏花裸膚 + ＃2桃花嫩粉，NT＄1,280

宋慧喬之前拍攝《ELLE》這組畫報簡直美到沒天理、根本美到成仙！其中她使用的唇膏就是雪花秀的肌本潤唇膏。

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

畫報中的妝容其實是兩隻色號疊擦，＃1杏花裸膚是一隻黃色的唇膏，會輕微變色，另外＃2桃花嫩粉則是很粉嫩的顏色，兩個疊擦更增加知性、仙氣感滿滿的氛圍。

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

＃宣美：DIOR 迪奧癮誘超模巨星唇膏 ＃673 DIORCHARM，NT＄1,300

宣美拍攝《柯夢波丹》封面時，就是使用自己代言的DIOR癮誘超模巨星唇膏，果然散發滿滿巨星風範！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

這系列唇膏雖然水潤、但是顯色度非常優秀！另外宣美使用色＃673是偏橘紅的紅色，非常有氣勢！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

＃泫雅：YSL 情挑誘吻豐潤蜜唇膏 ＃6，NT＄1,350

泫雅之前拍攝一系列《VOGUE》畫報，強烈的形象讓人印象深刻！其中使用的就是YSL這隻情挑誘吻豐潤蜜唇膏！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

質地非常潤，但疊擦的話顯色度又相當優秀，可以打造迷人的水光唇！泫雅的色號＃6是偏草莓紅的色調，單擦的話其實很可愛、但厚擦會變成偏正紅的顏色，氣勢也就出來了！

▲畫報唇膏。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自코스모폴리탄、IG@nylonkorea、@lilybyred_official、@taeyeon_ss、@cosmopolitankorea、@kyo1122、@hyunah_aa、@tmon.beauty、bini_beauty

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 韓星, 畫報, 唇膏, 色號, 泫雅, 太妍
fashion.net

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