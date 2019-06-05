fb ig video ETtoday search mobile

跟Jennie一起剪大勢「娃娃瀏海」　減齡還能放大眼，簡單教學快筆記

> >

從之前APINK的普美、到最近BLACKPINK的Jennie、吳謹言都紛紛換上這款大勢的娃娃瀏海，顯小臉之外，五官也更精緻，其實這種一字瀏海只要注意寬度剛好切齊眼尾，就會意外顯瘦！下面就看看韓妞怎麼剪吧！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

＃APINK普美：娃娃瀏海更顯可愛

APINK的普美之前回歸就維持這個蓋住眉毛的「娃娃瀏海」（풀뱅：full bang），就是以前的齊瀏海造型，可愛的瀏海讓她看起來顯得眼睛更大、也更可愛！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

＃Jennie：娃娃瀏海展現個性魅力

BLACKPINK的Jennie在回歸舞台上也帶過娃娃瀏海的假髮，不同於普美的可愛感、Jennie的娃娃瀏海配上特別的貓眼，更有種個性魅力。

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

＃吳謹言：逆齡娃娃瀏海更顯小臉

吳謹言最近也是意外換上這款娃娃瀏海髮型，瞬間看起來更逆齡，原本就已經夠小的臉、更是又小了許多，且五官也放大！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

這種娃娃瀏海、一字瀏海其實只要注意寬度剛好切齊眼尾，就會意外顯瘦！下面就看看韓妞怎麼剪吧！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

STEP1：分出眼尾至頭頂的三角區域

這款娃娃瀏海的範圍比較大一點，以眼尾至頭頂的三角區域為基準，分出要修剪的範圍。

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

STEP2：將瀏海分成1：3：1的三部分

接著將瀏海分成中間稍短的部分、以及兩旁的鬚鬚，娃娃瀏海的鬚鬚部分較少，所以三份的比例約抓1：3：1即可。

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

娃娃瀏海的兩旁鬚鬚比例稍微要少一點。

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

STEP3：剪刀平拿修剪瀏海

修剪中間較短的部分，剪刀直接平著拿、長度約落在鼻樑中間。

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

另外兩側鬚鬚則順著斜斜剪下來，想要有修飾臉型的效果的話，建議鬚鬚長度剛好落在顴骨上方，會更修飾臉型！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

STEP4：平板夾整理即完成

後續再用平板夾或是髮捲整理一下瀏海，娃娃瀏海就完成了！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

是不是非常簡單呢？而且綁起來也很可愛、簡直逆齡神器！

▲娃娃瀏海。（圖／美人圈）

最後附上完整影片給女孩們參考：

另外分享一下，如果你是髮際線比較禿的女孩，也建議可以在瀏海內層修剪一下髮際線，避免瀏海被風一吹開、斷層感太重喔！

文／美人圈　圖、影／翻攝自IG@__yoonbomi__、@lovemyoasis、예능연구소、weibo@吳謹言、YT@한솔Hansol

【延伸閱讀】

髮型師推薦最顯白去黃髮色！小紅書熱搜爆款「小豆棕色」，素顏也不突兀

捲度維持有感5招，燙完頭髮必知！絕對不毛躁，捲度還不怕變形、變直

短髮也不顯臉大！臉要小一號，「翻轉瀏海」才是小臉的髮型關鍵！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 瀏海, 娃娃瀏海, Jennie, 吳謹言
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

12星座6月運勢：雙魚、巨蟹月底告白會成功　獅子金錢運大好

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作 剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格 常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖 別人比較美？髮型師沒說的「3個」夏日整髮秘技 繼7-11之後！《全家》也推8款日韓人氣冰品　生巧克力、草莓麻糬好吃也好拍 史上最輕鬆減肥法來了！日本研究：「吃飽側躺」就能瘦 少女時代太妍私下「愛用品清單」公開！洗面乳、睫毛膏都三百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面