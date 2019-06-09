「水果＋閃電」威力無窮！藤原浩加持過的T-Shirt，竟1000元有找

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日本潮流大師藤原浩，不僅有自己的品牌Fragment Design，同時也開設了潮流便利商店The Conveni，裡頭除了販售生活用品以外，也有Fragment Design與他牌的聯名商品，而今天要介紹的，便是和美國品牌Fruit of the Loom聯手打造的水果T-Shirt。

▲位於銀座的潮流便利商店The Conveni。（圖／翻攝自Ginza Sony Park）

本次聯名的重點，就是Fruit of the Loom設計的水果T-Shirt結合了「閃電」標誌，創造出簡約好搭配的單品，並且為一組3件的包裝，內含黑、白2色的T-Shirt，至於品質的問題，各位大可放心，因為Fruit of the Loom的品質，可以說是相當的優質哦！

▲一組3件的包裝。（圖／翻攝自IG@theconveni）

▲都是簡約好搭配的T-Shirt。（圖／翻攝自IG@theconveni）

Fragment Design攜手Fruit of the Loom推出的T-Shirt，已於6／1在官網發售，不過，目前已經銷售一空，但The Conveni店面在6／4有進行補貨，售價為日圓9500元（約台幣2,750元），換算下來1件不用台幣1000元，根本超級便宜，所以身在日本的朋友，可以趕緊前往The Conveni商店購買！

近期，藤原浩也在外媒《DOCUMENT》的一則藝術訪談中提到，他最近正在為「模範生點心麵」設計新包裝，因為他還滿喜歡製作這樣的小東西。不過，目前尚未有新包裝的圖片曝光，但是各位可以期待一下，畢竟，將「閃電」標誌放入包裝上，應該會引起不小的騷動哦！

▲藤原浩近期在為「模範生點心麵」設計新包裝。（圖／翻攝自點心餅研究所-優雅食FB）

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