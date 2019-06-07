網友激推乾肌、油肌適用的9款化妝水　保濕、清爽很有感

現在天氣越來越熱、很多人都喜歡化妝水濕敷，敷一下冰冰涼涼不只降溫有感、也可以補水保濕，今天特搜一下不同膚質的網友激推的化妝水，油肌、乾肌用不同化妝水，保濕、控油通通有感！

＃乾肌：化妝水前導，精華、乳霜才是重點

肌研 極潤保濕化妝水，170ml／NT$440



這款在台灣也很有名的化妝水，質地有點偏稠、非常保濕，肌膚會有明顯的膨潤感，另外成分單純，換季肌膚敏感時用來濕敷也不刺激、乾癢，絕對是乾肌必備款！

理膚寶水 多容安舒緩保濕化妝水，200ml／NT$800

多容安系列都沒有酒精、香料，非常適合敏感肌使用，這款化妝水含溫泉水、甘油等高保濕成分，不只長效鎖水，還可以讓肌膚變得柔軟，讓後續保養品更容易吸收！

AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，100ml／NT$750

這款就是之前在IG、Dcrad、小紅書上被大家推爆的韓國AHC神仙水，被譽為「平價青春露」，簡直就是代購熱賣款！成分單純、其實就是玻尿酸和多種植萃，質地介於化妝水和精華液之間，一抹就吸收，網友也激推濕敷的話保濕超有感！

ORBIS 芯生悠精華化妝水，180ml／NT$930

這款化妝水雖然討論度不是很高，但在日本可以說是被搶翻！質地偏水很好吸收，優秀的保濕力可以深度補水至肌底，用來濕敷臉更是明顯透亮！

＃油肌：清爽型化妝水，可當二次清潔

Kiehl's 金盞花植物精華化妝水，NT$1,450



不多說也知道的明星化妝水，只要到了容易出油的悶熱氣候就是它出動的時候！可以有效修護、調理、舒緩肌膚，對痘疤、收斂毛孔也有很好的效果，油肌網友更是推薦濕敷，不但清爽、更有微微控油的效果！

innisfree 綠茶籽保濕調理液，200ml／NT$650

Dcrad上很多油肌學生的推薦款，水狀質地相當清爽，吸收相當快，不僅鎖水，使用完膚觸更是柔滑、透亮，妝前濕敷更是有感！

NARUKO牛爾親研 茶樹抗痘粉刺調理水，150ml／NT$389

品牌知名的粉刺調理水，以茶樹精油為主成分，可以調節油脂分泌、減緩痘痘生成，很多網友都激推持續用出油狀況真的有改善，對痘痘肌、油肌真的非常有感！

>>加碼分享，全膚質都適用的高網評化妝水

OGUMA 秘之湧天堂之泉，80ml+4g／NT$360



水美媒（最經典的就是藍色噴霧那款）應該是大家從小就聽過的老牌子，這次的這款天堂之泉除了噴霧本身之外，還有一小罐玻尿酸精華，調和進去保濕度更升級！網友大推噴完後真的有一種肌膚喝到水的舒適感，敏弱肌也可以安心使用，另外噴霧相當細緻，也推薦完妝後當作定妝噴霧使用。

品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml／NT$1,450

雖然之前已經推薦過了，但是這款靈芝水不挑膚質、敏乾肌也可以用，有點稠稠的質地不黏膩、相當好吸收，可以快速舒緩、鎖水保濕，提升肌膚彈潤感，讓肌膚散發健康光采，在網上更是有著「零負評化妝水」的稱號！

不過最後還是要提醒一下大家，化妝水畢竟90%以上都是水，所以只能算是保養的基底，如果真的期待要有保養效果的話，將重點放在後續的精華、乳霜會更有效喔！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@xxixuuu、seolmom34、seraphic_h2e、lucynzoiii、puipui_collection、foundasian_beauty、sungdevil、naruko.tw、ogumasg、tendergreen_、Orbis、innisfree

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