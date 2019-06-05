仿冒商踢到鐵板！正版Supreme提告Supreme Italia商標贏了　

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Supreme做為潮流品牌之首，所發售過的商品，都會成為仿冒商製作的山寨品，所以才會有知名的仿冒品牌Supreme Italia的崛起，日前，Supreme Italia風光的開幕了上海旗艦店，並營運了一段時間，不過，這間仿冒商似乎要踢到鐵板了，因為大陸商標局（CTMO）已經註銷了Supreme Italia的商標權。

▲Supreme Italia於上海開設的旗艦店。（圖／翻攝自Twitter@dropssupreme）

因正版的Supreme，先前已經宣稱要與大陸執法部門合作，如今Supreme Italia的商標權被註銷，對於Supreme來說，完全就是喜事一件。其實早在這件事發生之前，Supreme就已經在義大利註冊商標，所以Supreme Italia在義大利是沒有任何經營權的，並且也被政府所頒發的法令禁止，看來Supreme一系列的操作，可說是相當成功。

▲店面販售的全都是山寨品。（圖／翻攝自Twitter@dropssupreme）

雖然Supreme並沒有在大陸註冊商標，但根據The Drum的報導，Supreme Italia已經在大陸擁有2個商標權，但就在Supreme採取法律途徑後，大陸商標局便註銷了Supreme Italia的商標，相信未來相關法令生效以後，應該能夠減少這些山寨品的出現，以免有不知情的民眾受害，最後才驚覺受騙哦！

▲此為正版Supreme的紐約店。（圖／翻攝自Supreme）

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