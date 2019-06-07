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迪士尼公主婚紗夢幻爆棚　「茉莉公主」綠色珠繡、露背V領太美麗

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編輯／JJ　圖／翻攝自disney-weddingdress.com、《阿拉丁》、《仙杜瑞拉》、《小美人魚》

當童話故事中的公主一直是女孩們心中小小的夢想，即便是長大了這種憧憬依然不滅，日本知名婚紗公司KURAUDIA完成了大家的願望，與迪士尼合作一同推出了「公主系列婚紗」！更是搭上了近期《阿拉丁》電影上映的風潮，茉莉公主款婚紗充滿了異國風情，未免也太美麗～

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

＃茉莉公主

近期上映的《阿拉丁》真人版電影大獲好評，尤其是飾演茉莉公主的女主角娜歐蜜史考特（Naomi Scott），漂亮得讓女孩們都想變成她！現在真的有機會了！這套婚紗正是運用了茉莉公主專屬的綠色，平口禮服配上網紗肩袖非常的優雅，大露背還做了V型設計增添性感，珠繡馬甲也充滿細節，垂墜風裙擺超浪漫～

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

＃小美人魚　艾莉兒

另外，在這次公主婚紗系列中還有以小美人魚艾莉兒為設計的婚紗款式，總共有兩款。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

第一款是以水藍色為主，裙襬做了繽紛的漸層，就像是美人魚的尾巴一樣，在海水裡波光粼粼的模樣，搭配珍珠的點綴，這套婚紗可以說是最夢幻的代表。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

第二款則是有最典型的公主袖，粉色條紋的澎裙款式，最適合滿懷少女情懷的女孩們。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

＃仙杜瑞拉

說到童話故事，最經典的角色莫過於灰姑娘仙杜瑞拉了。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

仙杜瑞拉款式的婚紗以淡藍色為主，外層罩上蕾絲白紗，女孩們夢想中的白紗大概就是長這樣子吧～美到足以令人屏息。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

其實，這不是KURAUDIA第一次與迪士尼合作，之前就有推出過米奇米妮或是其他經典動畫的款式，像是下方的《愛麗絲夢遊仙境》系列也有推出許多夢幻婚紗，喚醒了所有的少女的童心。

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

當然，各位公主們忙著幫自己挑婚紗也不要忘了自己的白馬王子，一套帥氣的白西裝，就可以瞬間把男友變成童話中的王子！

▲公主婚紗。（圖／翻攝自disney-weddingdress.com）

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關鍵字：

KURAUDIA, 迪士尼, 婚紗, 公主, 茉莉公主, 公主婚紗
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