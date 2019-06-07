fb ig video ETtoday search mobile

這些爆笑「無用發明」反而很實用！雞塊沾醬無限手套威力太強大

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions

生活這麼無趣，就是需要一點創意的加持！哪怕是讓人感到很無厘頭，還是有存在價值的～而在Instagram上有一個帳號@unnecessaryinventions裡，就充滿了各式各樣的創意發明，幽默的題材、照片讓人看了不禁噗哧一笑，心裡不免懷疑這些東西真的有用嗎？那麼我們就一起來看看～

＃雞塊沾醬無限手套

這款無限手套不是用來收集寶石的，而是拿來收集「雞塊沾醬」！如果一彈指世界上的雞塊會少一半，那還真的不能亂使用啊！這著實是超級無用的發明，就算是可以當作綜合醬料盤，也超不方便，左手一翻就全部都灑了！

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

＃安全帽Feat風扇

不過這個就實用多了吧！住在夏季炎熱的台灣，需要隨身攜帶一支風扇一點也不為過，戴上這頂帽子，連手持都免了，一邊走一邊吹一定很涼爽，不過確定不會擋到視線嗎？

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

＃腳印相反拖鞋

這拖鞋乍看之下好像很普通，但是仔細看照片中沙灘上的腳印，跟行走的方向正好相反！穿上這雙拖鞋，如果有人想尋著腳印找你的話，就會永遠和你背道而馳了。

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

＃腳趾安全帽

這個發明也相當實用呢！相信大家都有腳趾踢到櫃子的經驗，真的非常的痛，如果幫腳趾戴上安全帽或許會安全一點，不過到底誰會隨時戴著這個呢？

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

＃咖啡測溫杯蓋

這系列中最實用的發明大該非這個莫屬了，影片中可以發現這個杯蓋上的YES字樣緩慢改變了顏色，當變色時，意思是現在的溫度已經不燙口了！只要使用這個，就再也不會被早晨泡的熱咖啡燙到嘴巴了。

＃沾毛滾輪

家裡有養寵物的朋友應該對「黏毛滾輪」不陌生吧？為了把衣服上的寵物毛髮黏乾淨，每天都要拿著到處滾。但是這個發明完全相反！它的功用就是把毛全部沾到身上，而且還有不同毛色可以選，如果你想告訴大家：「嘿，我有養貓／狗」那可能就有用。

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

＃超長充電線

這個超級長的充電線，大概夠繞家裡10圈了，如果不被絆倒或勒到的話，其實還算方便...

＃行人方向燈

所以現在連走路都要打方向燈囉？戴上這個保證走到路上沒人敢撞你。

▲無用發明。（圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

創意, 無用發明, 無限手套
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

說沒事其實超有事！超嘴硬星座TOP 6，你也進榜了？

林志玲甜穿老公Akira代言的品牌　全白情侶裝隔空也登對 林志玲白紗秀性感曲線、禮服如星空耀眼　IG透喜訊給新娘好建議 常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 防曬乳要擦到「這個量」才夠　最常犯的4個防曬錯誤，你都中了 鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作 剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面