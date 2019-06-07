這些爆笑「無用發明」反而很實用！雞塊沾醬無限手套威力太強大

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@unnecessaryinventions

生活這麼無趣，就是需要一點創意的加持！哪怕是讓人感到很無厘頭，還是有存在價值的～而在Instagram上有一個帳號@unnecessaryinventions裡，就充滿了各式各樣的創意發明，幽默的題材、照片讓人看了不禁噗哧一笑，心裡不免懷疑這些東西真的有用嗎？那麼我們就一起來看看～

＃雞塊沾醬無限手套

這款無限手套不是用來收集寶石的，而是拿來收集「雞塊沾醬」！如果一彈指世界上的雞塊會少一半，那還真的不能亂使用啊！這著實是超級無用的發明，就算是可以當作綜合醬料盤，也超不方便，左手一翻就全部都灑了！

＃安全帽Feat風扇

不過這個就實用多了吧！住在夏季炎熱的台灣，需要隨身攜帶一支風扇一點也不為過，戴上這頂帽子，連手持都免了，一邊走一邊吹一定很涼爽，不過確定不會擋到視線嗎？

＃腳印相反拖鞋

這拖鞋乍看之下好像很普通，但是仔細看照片中沙灘上的腳印，跟行走的方向正好相反！穿上這雙拖鞋，如果有人想尋著腳印找你的話，就會永遠和你背道而馳了。

＃腳趾安全帽

這個發明也相當實用呢！相信大家都有腳趾踢到櫃子的經驗，真的非常的痛，如果幫腳趾戴上安全帽或許會安全一點，不過到底誰會隨時戴著這個呢？

＃咖啡測溫杯蓋

這系列中最實用的發明大該非這個莫屬了，影片中可以發現這個杯蓋上的YES字樣緩慢改變了顏色，當變色時，意思是現在的溫度已經不燙口了！只要使用這個，就再也不會被早晨泡的熱咖啡燙到嘴巴了。

在 Instagram 查看這則貼文 Unnecessary Inventions（@unnecessaryinventions）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 22 日 上午 5:36 張貼

＃沾毛滾輪

家裡有養寵物的朋友應該對「黏毛滾輪」不陌生吧？為了把衣服上的寵物毛髮黏乾淨，每天都要拿著到處滾。但是這個發明完全相反！它的功用就是把毛全部沾到身上，而且還有不同毛色可以選，如果你想告訴大家：「嘿，我有養貓／狗」那可能就有用。

＃超長充電線

這個超級長的充電線，大概夠繞家裡10圈了，如果不被絆倒或勒到的話，其實還算方便...

在 Instagram 查看這則貼文 Unnecessary Inventions（@unnecessaryinventions）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 23 日 下午 1:36 張貼

＃行人方向燈

所以現在連走路都要打方向燈囉？戴上這個保證走到路上沒人敢撞你。

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