《阿拉丁》茉莉公主瘦身不瘦胸　一日三餐飲食公開

▲擁有正確飲食觀念，才能瘦得長久健康。（圖／翻攝自IG/naomigscott，以下同)

編輯 / Lily

迪士尼真人版《阿拉丁》，飾演茉莉公主的英印混血兒Naomi Scott，有著深邃五官和健美身材，她從不挨餓卻有一身漂亮線條，究竟是怎麼辦到的？一起來看看她的一日菜單吧！

為了應付拍攝和維持體力，她堅持絕不挨餓，平常她會準備堅果或是甜份不高的水果當作點心，餐和餐中間有飢餓感，她就會拿來吃。因為肌膚容易敏感，她飲食忌乳製品，更會避免加工食物，能吃新鮮的最好。

想要維持身材，最重要的就是管住嘴巴，雖然她有時還是會吃油炸食物和澱粉，但大部分時間她幾乎都吃得健康。Naomi Scott先前更公開自己一日三餐的菜單，看起來營養均衡又很美味呢。整體而言，她大都攝取優秀蛋白質，像是瘦肉、蛋白、蔬果和穀物等健康食材。

早餐：雞蛋、新鮮果汁、裸麥麵包或是煙燻鮭魚

午餐：魚或雞肉，搭配義大利麵和沙拉，或蛋白質食物

晚餐：熱量低的食物，如：三明治和蔬菜湯

和一般女生一樣，她懶得上健身房，但因為她平常就喜歡瑜珈和舞蹈，藉由呼吸和律動感受身體變化，這也就是為什麼她在電影中又唱又跳，一點都不吃力。

最重要的事情就是多喝水，多喝水能夠幫助降低食慾，更能促進新陳代謝。除此之外，她也會叮囑自己要早點入睡，擁有充足睡眠和補充足夠水分，減重計畫就成功了一半。

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