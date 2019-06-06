3招「亮眼按摩法」好簡單！甩開浮腫、細紋　別讓眼周洩漏年齡



▲眼周肌膚平滑明亮，不僅看起來年輕有朝氣，雙眼也更有神。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝自IG@skuukzky、品牌提供

現代人每天用眼10小時以上，卻時常忘記好好愛護自己的雙眼，加上壓力大、睡眠不足和卸妝方式錯誤與防曬不足等，種種的不良習慣讓黑眼圈、眼袋、細紋一一浮現，越來越深的熊貓眼加上浮腫的眼周，讓人看起來不僅氣色不好精神差，還很顯老。

根據網路調查，35歲以上的女性最在意的眼周問題是「細紋與眼尾下垂」；年輕世代（35歲以下）則最希望可以消除「眼袋與黑眼圈」，而想讓雙眼顯得明亮有神，透亮光滑的眼周肌膚是關鍵。

除了運用針對脆弱眼周肌膚打造的眼部精華、眼霜為眼周做好保濕、修護和抗老，更可以針對自己的眼周肌膚問題，運用按摩手法幫助促進眼周循環代謝，放鬆眼周、改善眼部酸澀疲勞，同時還能幫助眼部保養品更有效吸收。



1.改善黑眼圈：輕點繞圈

先取適量眼霜或眼部精華於中指指腹，以輕觸的方式點抹於眼周後，用指腹輕柔地從眼頭繞到眼下，再繞回眼頭，塗勻眼周肌膚。重複動作直到完全吸收。



2.改善浮腫、消眼袋：點壓穴道

以食指、中指或中指、無名指指腹，由外而內，輕柔地按壓眼下穴道，刺激淋巴循環，幫助排除多餘水分和老廢物質。



3.緊實眼周、撫平細紋：滑動拉提

將手指併攏，以指腹從眼頭往眼尾方向，輕柔地向太陽穴往外、往上平滑，撫平眼周細紋。

▲薇姿 N89火山能量亮眼精露，15ml，NT$950。

專為黑眼圈問題量身打造，蘊含高濃度89%火山礦物溫泉水，15種有益礦物質，經科研實證同時適用敏感肌，可長效保濕，有效淡化黑眼圈、改善眼袋、擊退乾紋。



▲蘭蔻 超進化肌因大眼精粹，20ml，NT$2,600。

專為眼周細緻肌膚設計的高濃縮水凝精華，質地清爽更好吸收，可修護肌膚、撫平眼周紋路，有效對抗眼周肌膚不適、眼袋與黑眼圈，並首度添加「亮眼豐睫配方」，呵護雙眼的同時，讓睫毛更加豐盈強韌。



▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力亮眼精華，30ml，NT$8,800。

雙幹細胞科技，重啟新生煥顏能量，可快速修復亮白美肌，喚醒沉睡肌 啟動年輕機制，維持肌膚彈性與緊實。

▲Shiseido 怡麗絲爾淨白超抗皺眼唇精華乳，15g，NT$2,000。

添加日本官方認證有效抗皺成分─高純度維他命A和美白成分m-傳明酸，可集中修護暗沉不均的膚色，改善因年齡增長日漸加深的細紋，讓眼周肌膚恢復澎潤彈力，抗老與亮白雙重呵護眼周肌膚。



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