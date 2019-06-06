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超期待！IKEA攜手全球最佳餐廳Noma創辦人　打造新菜單

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▲IKEA DDD 2019。（圖／IKEA提供）

▲IKEA宣布與Noma餐廳創辦人之一Claus Meyer（左）合作改造餐點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／阿姆胡特報導

近期瑞典家具商IKEA，在2019年位於全球總部的發表會上，宣布與全球知名餐廳Noma創辦人Claus Meyer合作的消息，引入「新北歐美食」概念，預計在全球數百個IKEA餐廳中，推出更符合季節性、簡單新鮮且合乎環境保護的新菜單，將餐廳所提供的商品標準不僅達到「美味」目標，還有在食材後方的深厚考量。

位於丹麥哥本哈根的Noma餐廳，無疑是美食界最具代表性的餐廳之一，它曾連續在2010年、2011年至2012年被評選為全球50大最佳餐廳的第1名，並獲得米其林二星的頭銜，連前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬訪問丹麥時，沒訂位想求一餐都被拒絕，而創辦人包括傳奇主廚René Redzepi與Claus Meyer，兩者都站上北歐料理的世界舞台。

IKEA不僅是全球最成功的家具商，它旗下的餐廳也應該是速食連鎖餐廳之外、分店最多的一間餐飲店了，光是台灣1年就吃掉1900萬顆牛肉球，全球一年餐飲業績達到20億歐元，約台幣704億元。而之前IKEA曾表示最熱賣的牛肉球是源於土耳其料理，宣布邀請北歐美食教父Claus Meyer一起合作，是近年來IKEA針對餐飲內容的新嘗試。

屢次獲得全球最佳餐廳的Noma，無疑是北歐料理的新高點，在10年之前，許多人無法針對北歐料理做清楚的定義，而Noma無疑地為此地區的食材特色做出了解釋，其思維是建立在土地之上，與採集人與在地食材供應商合作，加上餐廳擁有的巨大溫室，建立起以北歐模式做出的佳餚美食範本。

Noma創辦人之一的Claus Meyer，則是知名的電視主廚，並擁有多家餐廳與烘焙坊，與IKEA的合作，則是互相開啟對方的新頁，雖然現在還未真正釋出確定的菜單，但已經開始啟動相關的方案，可能是素食牛肉球或是更多針對資源永續的食材實驗。

▲IKEA餐廳針對牛肉球進行的新菜單。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA餐廳針對牛肉球進行的新菜單。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA餐廳針對牛肉球進行的新嘗試，利用蛋白質萃取物與其他香料，打造素食者也能吃的「牛肉球」，吃起來與含肉類成分的口感沒太大差別。（圖／記者蔡惠如攝）

而IKEA年度發表會上，也宣佈旗下餐廳將推出新的精力湯果昔，分別以鳳梨與紅蘿蔔為基底，讓消費者有更多較為健康的飲品可選擇。

關鍵字：

IKEA, NOMA, Claus Meyer, IKEA餐廳, DDD
fashion.net

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