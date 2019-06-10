12星座如何對付職場惡人！獅子直接開罵、惹到天蠍最倒霉

所謂的惡人是來自於每個星座看事情的觀點不同，有的人所做出來的事情，會特別容易讓人感到不舒服，客觀來說是因為這個人沒去達到另一部分人們的內在標準，像是有些父母不太愛講好聽話，對某些星座來說這就是不愛孩子，又或者是自己的伴侶沒去注意到小細節，因此解讀他不夠關心自己，但觀點與事實畢竟是兩回事，有時要中立看待一件事，會需要更多時間和耐心，才能領悟。

我們就來看看12星座面對職場上的惡人，會有什麼反應，妳可以參考自己的太陽星座、月亮星座和上升位置落在哪裡。

火象星座－牡羊座



敢怒不敢言

牡羊座在職場上如果遇到待人處事不佳的主管，會特別容易動怒，因為牡羊是個重視權力也重視如何發揮精力的星座，而這樣的觀點會特別容易投射到主管身上，如果是同事處事不夠到位，還不會這麼生氣，但遇到主管不會做事，就會非常生氣。

但氣歸氣，牡羊座還是會堅守自己的本分，讓事情可以如期完成，只是會把這樣不開心的情緒轉移到所有事情上，導致每件事都看那個人不爽，而忘了去尊重彼此，因此牡羊座一般的反應是在言語上不尊重對方，但這麼做其實成效不彰，因為對方根本不知道妳是怎麼了。

火象星座－獅子座



直接開罵

獅子座的霸氣可不是開玩笑的，因為獅子本身的特質與達成心中願景和夢想有關，因此會認真的朝自己所要的目標努力，在大部分的時候如果遇到職場惡人，是不會有太多反應，心思不會一直在那個人身上，但當這個惡人阻礙了獅子的目標和內在道德標準時，獅子不會留任何情面，直接開罵，就算有交情也一樣。

通常獅子是很重視某些內在的道德標準，他們對於愛說謊、花心型的人容易發怒，如果職場上遇到這樣的人，她們會直接歸類在惡人類別，有時發怒完就不會再理會對方，表示對獅子來說，這就非常嚴重了。

火象星座－射手座



自己內心慢慢釋懷

對射手座而言，所謂的職場惡人是喜歡否定他人，出爾反爾的人，當這些狀況沒波及到自己時，射手即使很在意，但是不會明顯表現出不高興，但當自己被職場惡人直接這麼對待時，射手的憤怒很容易變成委屈在心中，會覺得自己一定是哪裡還不夠好才被這樣對待。

而遭受這樣對待後，射手私底下會難過好一陣子，然後一定要找朋友訴說心中委屈，射手座重視顏面和關係和諧，可以不用深交，但至少彼此和和氣氣，但用否定方式攻擊射手，而不是好好的討論，會讓射手用冷漠來對待，就算對方表現不尊重，但射手至少在表面上都還是以和為貴。

土象星座－金牛座



抱怨無法停歇

金牛座遇到所謂的職場惡人，大部分是無法符合自己內心標準的人，而稱為職場惡人，金牛座的特質是維護自身相關利益，在潛意識中，如果有人損害到金牛座的資源和利益，包含無法達成金牛認為該要有的標準，在某些金牛座中也算是損害自身利益，那麼金牛就會開始不停歇的抱怨。

土象能量強的人通常會用不斷的抱怨的方式，來跟不同的人埋怨那個職場惡人，只是有時候講久了，自己也發現不停抱怨好像沒什麼意義，但金牛之所以會這麼展現，是來自於自己固執的個性，所以比較希望別人改變而不是自己改變。

土象星座－處女座



很多批判出現

處女座追求完美，喜愛每件事可以按照心中所期盼的那樣呈現出來，但如果在工作上，處女座對某個人一直有著高度的期望，通常就會有跌落深淵、極度失望的狀況發生，那麼這個人通常就被處女座歸類職場惡人。

甚至有時會看見處女座用很長一篇看似非常有道理的文字或談話內容，來講述對方和事情，但仔細琢磨就會發現，其實這是一篇批判文，當處女座對某個人事物有太多批判出現之後，會很怕再遇到這樣的人或狀況，而開始逃避不想接觸，但愈是這樣時，處女座也變相的侷限了自己。

土象星座－摩羯座



會有很多的問號

摩羯座遇到職場惡人，通常是因為對方沒把他當回事，覺得對方不夠重視他，因此就會默默的把那個人當成職場惡人，摩羯座在面對職場惡人時，會開始有很多的質疑出現，用這樣的方式來否定對方的作為，用不認同的方式來對待彼此。

但摩羯座對於這樣的人，內心其實是很困擾的，私底下摩羯會開始檢討自己是否那裡需要加強，而從朋友中去尋求解答，有時這樣的方式只是想換來另一種認同，來告訴自己沒這麼不好，換句話說，職場惡人撩起了摩羯心中不想揭露的自卑感。

風象星座－雙子座



一直揶揄對方

雙子座雖然容易出現講話出爾反爾，或是常改變自己的想法，但在職場上遇到這樣類型的人物卻非常受不了，她無法忍受言而無信，背棄自己原則和想法的人，這樣的人很容易被雙子歸類到職場惡人。

而因為在職場上，無法避免會接觸到，雙子座就會用嘲弄揶揄的方式與對方談話，因為她無法信任這樣的人所做出的某些事，甚至會看不起對方，但雙子需確立自己的原則和立場，因為用自己的想法來看待某些事情時，會有失中立，尤其遇到雙子心中的職場惡人，做了一件美好的事情時，雙子有時會看不見而誤下判斷。

風象星座－天秤座



盡量不要接觸太多

天秤座重視人際和諧，在大部分的時候，並不會真的去討厭某個人，就算心中有不愉快，也會慢慢消化，但天秤座內在卻擁有著極端的性格，畢竟天秤座的另一個特質是要求公平、平等，但沒有一件事會有所謂的公平，這都是來自每個人心中各自認為的衡量。

但如果長期在一個不平等的狀態下工作，天秤座還是會失衡的，累積已久的怨氣會爆炸，而此時就會把公司那個發號司令的人，稱為職場惡人，當然這也會繼續積累一段時間的情緒，才會再爆發，但這個爆發有時天秤座不會當面說出，而是用身體不適或想要換工作而離開這個地方。

風象星座－水瓶座



直接拒絕對方

水瓶座在大部分的時候，都是認真工作的類型，但內在有著叛逆、自由的靈魂，因此不喜歡被干涉和束縛，如果工作中很多事都被干涉，基本上不會在這個職場太久，而喜歡干涉水瓶的那個人，就會成為職場惡人。

但水瓶的個性是外冷內熱，她們喜愛團體的工作方式，但要擁有一定程度的自由和空間，並追求博愛和平等，而水瓶面對職場惡人的反應，是直接拒絕，或是說出心中的不滿，只是有時對方會以為水瓶在鬧脾氣或是展現叛逆的個性。

水象星座－巨蟹座



不理睬但還算關心

水象星座大部分都屬於包容居多，唯獨巨蟹是在水象星座中是個較強悍保護自己和身邊的人的類型，巨蟹座重視承諾並要有擔當，但遇到沒有責任感、沒肩膀的人時，一開始還是會給予協助和關懷，但日子久了還是會考驗到巨蟹座的耐性，而因此把對方歸類在職場惡人。

但要巨蟹座做到完全不理睬對方是很不容易的，除非真的很誇張，而巨蟹座的不理睬是因為自己內心受傷了，但不想讓別人看出來，才選擇這樣保護自己的方式，巨蟹也很在意自己是不是被需要，當對方表現出「我不需要巨蟹」的模樣，那巨蟹的反應會更防備這個人。

水象星座－天蠍座



一針見血觀察敏銳

天蠍座屬於深不見底的個性，但也因為這樣所以包容度算是蠻強的，在天蠍眼中每個人都有自己做事的盲點和值得欣賞的部分，但天蠍對於錢和自己該得到的利益部分是極為重視，如果在工作上損害天蠍認為該得到的部分，那麼就會開始在心中把對方歸類為職場惡人。

不過天蠍不會輕易說出口讓對方知道，除非一而再再而三的發生，天蠍會慢慢的疏離對方，不到最後關頭不輕易說出心中想法，但說出時，會一針見血不給對方留任何餘地，因此天蠍的狠可別輕易撩起，但撩的起來也是真的很厲害。

水象星座－雙魚座



感到委屈當個受害者

雙魚座很容易變成重度犧牲者，不停默默付出和關心，但自己的關懷卻感到被踐踏或不被重視，雙魚心中當然會非常難過，但雙魚座的包容度極廣，只要重新對雙魚座釋出善意，大部分的時候，雙魚還是會默默原諒對方。

因此當雙魚座遇到職場惡人時，就算有說出心中委屈，但往往只是讓對方感到一時不好意思或尷尬，但過不了多久，職場惡人可能還是會讓雙魚感到被欺負，只能說要雙魚座脾氣硬起來也不容易，因為太容易心軟了，而把職場惡人寵壞。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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