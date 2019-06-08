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吳速玲公開6招保養秘密！每天拉筋抬腿、肌膚光澤「吃出來」

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吳速玲，高挑身材擁有緊實光澤小麥膚色，身材好到不行，根本很難讓人看出已是兩個孩子的媽，曾是造型師的媽咪速玲，對於造型也是非常的要求，此次應邀現身ASPORT大安店，分享作為身兼數職的女力，每天再忙也要抽點時間給自己。

而因為身兼2寶媽，節省時間對她來說非常重要，因此吳速玲習慣選擇能有型上街、換球鞋能直接運動的設計感與質感兼具的運動服裝，化個妝換個時髦包晚上聚會也無需更衣，節省更多時間。

平時有固定運動習慣的吳速玲，在挑選運動裝束上，除了優質的外形設計，特別注重包覆與支撐力，除能加強運動效能事半功倍，也特別修身顯瘦，提振心情後運動更加起勁。

▲吳速玲。（圖／翻攝自吳速玲IG）

因此對於運動服裝的挑選，吳素玲分享自己最愛的就是全新概念複合式運動精品品牌ASPORT，ASPORT帶進眾多歐美品牌中，多以發揚女性精神魅力為宗旨，在注重環境保護與強化品牌社為責任的前提之下，仔細地選擇用料材質並謹慎地確保製造過程符合高標準，希望新時代女力都能有意識地挑選穿在身上的每一樣單品，並能為自己構築一套健康且時尚的生活方式，跟吳素玲的想法簡直就是不謀而合。

時尚的吳速玲除了擁有挑選時髦運動裝扮的好品味之外，這次也請她分享平時的保養法，速玲笑說：「我最在乎腿部的線條，還有肌膚的緊實度和光澤度…」讓我們一起來看看。

▲吳速玲。（圖／翻攝自吳速玲IG）

熱愛登山

速玲媽咪表示自己是非常熱愛大自然的人，喜歡看樹綠色的植物！因為家住象山附近，所以幾乎每天都會花個半小時到一小時爬山，想運動的時候就會往山裡走，或是有心事要思考時，也會往山裡走！笑說：「我的夢想就是登上太魯閣，可是很難實現，很難約到人陪我一起…」，爬完山就會做一些拉筋的運動讓腿部更緊實。

▲吳速玲。（圖／翻攝自吳速玲IG）

擦緊實霜+拳頭提拉按摩

速玲媽咪表示因為愛爬山愛跑步的關係，所以小腿就會有一塊很明顯的肌肉，原本有點在意，後來索性想開因為這就是自己的線條，就沒那麼在乎。不過平時保養一定會擦緊實霜，搭配手握拳的指關節，在靠近大腿臀部的地方向上提拉按摩！

向後抬腿

速玲透露可以趁著在廁所擦完緊實霜後，扶著洗手台往後抬腿各20下。甚至是看電視時也拉個腿都好。

▲吳速玲。（圖／翻攝自吳速玲IG）

側躺抬腳+躺著空中開腿拉筋

速玲媽咪表示有個動作雖然醜但很有效！睡前側躺抬腳，往上拉各10次，接著最後躺在床上把雙腳打開拉筋，盡量拉開像是空中劈腿的感覺，把你平常動不到的地方也拉到。

追求緊實

速玲媽咪笑說年紀大了也生了小孩，保養就是追求「緊實度」！之前拍攝《爸爸去哪兒》出外景到紐西蘭，買了當地有名的蜂毒面膜，回台灣一用立刻感受到拉提效果，還立刻打給在紐西蘭的朋友要加買10個！

肌膚彈力亮度很重要

說到食補，速玲也跟我們分享一個她平常都會吃，並已持續吃兩年的保養品，就是風靡全球的水晶蕃茄保養美日錠！速玲表示她剛開始也是半信半疑，聽朋友大力推薦就開始每天早上一顆，後來發現，即使是曬完太陽肌膚都還是很亮，很有光澤彈力！笑說：「年紀大了出國必帶的都是保健食品，像是水晶番茄就是一定要帶的！」

▲吳速玲。（圖／翻攝自吳速玲IG）

文／柯夢波丹　圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 吳速玲, 媽媽, 時尚, 保養, 健身, 登山
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