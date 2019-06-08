fb ig video ETtoday search mobile

IG爆紅的10款夏季單品！丹寧破褲、薄紗長洋裝隨便搭都美

> >

炎熱的夏天，我們常常為了舒適涼快而忽略了整體造型的完整度。10位國際時尚網紅與IG名人以身示範，教你炎炎夏日的穿搭技巧，讓你無論在辦公室或是度假海邊，都展現「不用吹灰之力」的夏日時尚風格。

推薦單品：豹紋長裙

很多人不敢穿豹紋，覺得很老氣俗艷，但其實只要運用簡單的單品，如大地色緊身短上衣及黑色低跟涼鞋，然後再搭配自然的妝容與髮型，就可以穿出年輕又有個性的夏日風格。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：白色麻質襯衫上衣

將清爽透風的麻質襯衫，當作你夏日外出的小外套，尤其搭配比較透明的白色蕾絲洋裝，不但有層次感，最重要的是不會過於裸露。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：長版針織衫外套

輕透的夏日針織外套平衡短褲、短裙及短上衣的過於暴露，同時藉著長短不一的單品，創造整體造型的趣味性與時尚感。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：白色寬褲管九分褲

白色九分褲象徵夏日的優閒態度，上班時，可搭配麻質夾克與白色緊身背心；休假時，脫掉夾克，把高跟鞋換成瓶底鞋，白色背心與寬管褲，就是夏天最簡潔自在的周末裝扮。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：圓點印花洋裝

經典的包裹式洋裝，在圓點印花裝飾下，展現復古的優雅風情。建議運用不同的眼鏡、耳環或包包，為這件經典洋裝 穿搭出截然不同的時髦樣貌。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：丹寧短褲

夏日休閒穿搭中最普遍的丹寧短褲，是假日去海邊或出遊的最佳搭配單品，但卻不適合於上班或正式場合穿著。很多年輕女孩，以為丹寧短褲很時髦，就無論到哪裡都穿著它，不但很不合宜，也非常失禮，甚至讓別人留下不好的印象。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：蠟染T恤

展現衝浪女孩般的隨性浪漫，蠟染風格服飾，尤其是容易穿搭的T侐，是今夏最夯的時尚搭配單品 。無論是休閒的運動服，或是充滿異國情調的印花圖騰服裝，都可以和蠟染單品產生和諧又獨特的化學作用。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：連身泳裝

今夏讓你的連身泳裝發揮最大CP值，除了下水游泳，平日搭配棉麻大圓裙或是寬鬆長褲，以「上緊下寬」的穿搭技巧，打造簡潔俐落的夏日造型。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：彩色綢緞裙

華麗的綢緞材質，除了色彩鮮艷，而且還有閃亮的光澤。你可以運用最簡單的白色T侐、背心及白色球鞋或平底涼鞋，平衡綢緞材質過度的嚴肅感，展現夏日低調的奢華風情。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

推薦單品：薄紗長洋裝

延續前幾季的睡衣風，及本季維多利亞時代復古風的加持，飄逸的薄紗長洋裝，為今夏的浪漫風情下了最完美的註解。寬鬆的剪裁與荷葉邊的裝飾亦是今夏最夯的時尚趨勢。

▲夏日穿搭單品。（圖／IG、Getty）

文／Harper's BAZAAR　圖／GETTY IMAGES、SPLASH NEWS、IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

穿丹寧夾克的季節又來到! 8款嶄新設計推薦，讓你的穿搭更有型

今年夏天 IG社群網站最常看到的 5款時尚單品推薦

關鍵字：

哈潑, 時尚, 夏季, 單品, 穿搭, 推薦, IG
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

搞曖昧還是真的愛上你？12星座行為大解析　用6點看穿心思

3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」

愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

不快樂是因為你太愛抱怨！「情緒聰明人」不做9件事讓人生更順遂 《她的私生活》朴敏英老爹鞋話題超高！千元入手　宣美、Jennie都在穿 Tag酒鬼買起來！南韓推出大人限定「燒酒牙膏」濃到像剛喝完 陳喬恩的40歲愛情觀：「不為結婚而結婚」懂得自愛，單身也能很幸福 6月爆款「球鞋」有夠多！Off-White聯名、11雙Yeezy　保證買到破產 別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面