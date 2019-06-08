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出國旅遊「必帶」5樣單品　不用塞爆行李箱就能狂曬時髦美照

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近來廉航祭出許多連假遊日的促銷活動，搶到便宜的機票一定要好好出國玩玩，而正在規劃暑假旅遊的你，不管是要去日本、南韓或是海島國家泰國、菲律賓等，無論到哪一個地方玩耍，行李的準備、衣服的穿搭，總是讓人傷透腦筋，究竟該如何當一名聰明的旅客，穿的時尚有品味又可以舒適休閒不累人呢？以下5樣好穿、好搭的必帶單品快通通放進行李箱。

▲每個人的鞋櫃中都有一雙小白鞋。（圖／翻攝自pastemagazine.com）

小白鞋

每年夏天不能缺少的單品就是「小白鞋」，出外旅遊放過自己的雙腳吧，跟鞋或是厚底鞋容易造成腳的不舒服或是扭傷，走休閒路線的穿搭也可以很時尚，小白鞋好穿又好搭，讓出門在外的你，不怕腳痠。

長版外套

要走路有風還具備氣場，怎麼可以少了長版外套，出門在外，面臨天氣轉變時，薄外套就派上了用場，不僅能遮陽還可保暖，挑選一件時尚又實用的單品，只會為整體造型增色不少。

藤編帽

海島度假怎麼可以少了他，不僅遮陽又透氣，還為整體造型增加亮點；一般旅遊行程也適用，像是腳踏車遊城市，還可以來場浪漫的邂逅。

一件式洋裝

最怕帶一堆衣服又不好搭配，選擇一個風格就帶洋裝吧，一件穿上，搭配飾品、太陽眼鏡、藤編帽就很好看，整體簡單大方不失品味。

▲墨鏡是夏天防曬標準配備。（圖／翻攝IG@ssinz7）

墨鏡好朋友

墨鏡除了營造距離感，遮陽這項實用功能也是非常重要，雖然每年流行的款式大不相同，但總體來說挑選一副符合臉型的百搭款才是王道。

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關鍵字：

行李, , 單品, 出國, 旅遊, 小白鞋, 長版外套, 時尚, 實用, 藤編帽, 洋裝, 寬褲, 墨鏡
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