愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

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回到房間就只想趕快把襪子一脫、包包隨手一扔，慢慢的累積越來越多，房間早已凌亂不堪，就算有心想整理也沒有力氣，這是不是你房間現在的樣子呢？日本twitter（推特）最近有個話題被網友們熱烈討論，是關於「房間髒亂的人都有這10個共通點」，被說中的舉手！
【お知らせ】部屋が汚い人の共通点— 【速報】 (@TakasimaAkihide) 2019年6月1日
遅刻しやすい
いつも一夜漬け
得意な事と苦手な事で、集中力の差が激しい
段取りや効率を考えるのが苦手
計画性が0
非常に個性的
納得のいかないことは出来ない
めんどくさがり屋
物事の判断が鈍い
非常に大雑把な性格#拡散希望
「10個房間髒亂的人的共通點」
1 ＃「容易遲到」
2 ＃「總是臨時抱佛腳」
3 ＃「對不善長的事注意力就會變很差」
4 ＃「不善長考慮事情的優先順序與效率」
5 ＃「做事沒有計劃性」
6 ＃「非常有個性」
7 ＃「不喜歡做無法理解的事」
8 ＃「不喜歡麻煩」
9 ＃「判斷事物時比較遲鈍」
10 ＃「個性非常草率」
其中有不少網友留言表示「一模一樣」、「完全命中」等等，更有人直呼「自己什麼時後被監視了！」，不知道大家有沒有被說中呢？