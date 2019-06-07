愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

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回到房間就只想趕快把襪子一脫、包包隨手一扔，慢慢的累積越來越多，房間早已凌亂不堪，就算有心想整理也沒有力氣，這是不是你房間現在的樣子呢？日本twitter（推特）最近有個話題被網友們熱烈討論，是關於「房間髒亂的人都有這10個共通點」，被說中的舉手！

【お知らせ】部屋が汚い人の共通点



遅刻しやすい



いつも一夜漬け



得意な事と苦手な事で、集中力の差が激しい



段取りや効率を考えるのが苦手



計画性が0



非常に個性的



納得のいかないことは出来ない



めんどくさがり屋



物事の判断が鈍い



非常に大雑把な性格#拡散希望 — 【速報】 (@TakasimaAkihide) 2019年6月1日



「10個房間髒亂的人的共通點」

1 ＃「容易遲到」

2 ＃「總是臨時抱佛腳」

3 ＃「對不善長的事注意力就會變很差」

4 ＃「不善長考慮事情的優先順序與效率」

5 ＃「做事沒有計劃性」

6 ＃「非常有個性」

7 ＃「不喜歡做無法理解的事」

8 ＃「不喜歡麻煩」

9 ＃「判斷事物時比較遲鈍」

10 ＃「個性非常草率」

其中有不少網友留言表示「一模一樣」、「完全命中」等等，更有人直呼「自己什麼時後被監視了！」，不知道大家有沒有被說中呢？

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