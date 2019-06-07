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愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

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▲房間髒亂的人。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

回到房間就只想趕快把襪子一脫、包包隨手一扔，慢慢的累積越來越多，房間早已凌亂不堪，就算有心想整理也沒有力氣，這是不是你房間現在的樣子呢？日本twitter（推特）最近有個話題被網友們熱烈討論，是關於「房間髒亂的人都有這10個共通點」，被說中的舉手！


「10個房間髒亂的人的共通點」

1　＃「容易遲到

2　＃「總是臨時抱佛腳

3　＃「對不善長的事注意力就會變很差

▲房間髒亂的人。（圖／翻攝自unsplash.com）

4　＃「不善長考慮事情的優先順序與效率

5　＃「做事沒有計劃性

6　＃「非常有個性

7　＃「不喜歡做無法理解的事

▲房間髒亂的人。（圖／翻攝自unsplash.com）

8　＃「不喜歡麻煩

9　＃「判斷事物時比較遲鈍

10　＃「個性非常草率

其中有不少網友留言表示「一模一樣」、「完全命中」等等，更有人直呼「自己什麼時後被監視了！」，不知道大家有沒有被說中呢？

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關鍵字：

房間, 房間髒亂, 共通點, 日本, 推特, twitter
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