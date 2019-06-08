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夏日節能4秘招！改變家具擺設，不開冷氣也能視覺降溫5度　

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編輯／M　圖／免費圖庫pixabay、IKEA粉絲專頁

夏天最舒爽的享受，莫過於即使太陽的熱氣圍繞、卻依然感受的到涼風吹拂，邊聽著響徹雲霄的蟬聲、吃著從手裡抱著的大西瓜中挖出的一湯匙冰涼，不過現實是殘酷的，那也都只是想像，但從生活起居著手改變，想像也可以成真，以下四招，讓家乾淨清爽，把熱氣隔絕在外。

善用馬卡龍色的家具

家裡的地板大多以深色的地板為主，深色的地板給人帶來一種沉重感，也不是說換就能換，不過可以嘗試用家飾品改變整個空間的氛圍。試著用繽紛馬卡龍色調的飾品，讓整體的氛圍活耀起來吧。

▲家具 。（圖／翻攝自免費圖庫PIXBAY）

換上白紗窗簾

白紗窗簾比起厚重的綢緞窗簾輕盈許多，在視覺感受上也較開闊，比起遮光的綢緞窗簾，讓整個室內空間陷入黑暗的沉悶，白紗窗簾在炎熱的夏天更能讓人感受到愉悅的涼爽、輕鬆感。

▲家具 。（圖／翻攝自IKEA粉絲專頁）

▲家具 。（圖／翻攝自免費圖庫PIXBAY）

只要一兩件花朵配飾

田園風小碎花的圖案讓人能感受到一股春天的熱情，在夏天整個空間需要的是更俐落、簡約的氛圍，試試看換上碎花單品，而非大面積的占據，讓家具更單純些，在視覺上會更加舒適。

▲家具 。（圖／翻攝自IKEA粉絲專頁）

▲家具 。（圖／翻攝自免費圖庫PIXBAY）

將生活雜物用藤編收納

凌亂的擺設容易讓人在炎熱的天氣裡更加火冒三丈，別輕易讓生活細節掌控了自己的脾氣，善用收納技巧將雜物妥善擺放，可以嘗試選擇藤編的收納籃子，相較於其他款式的收納箱，因為空間裡有了籐編元素，讓峇里島的度假氣息感染整個家。

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關鍵字：

空調, 夏天, 太陽, 清爽, 馬卡龍色, 綢緞, 遮光, 窗簾, 視覺, 家具
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