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美妝界紅翻的「神級睫毛膏」！一刷超捲翹　網實測：前後差超多

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@marcjacobsbeauty、@kissme.kr

最近在IG上一款睫毛膏討論度破表，迅速成為歐美女生的新歡，那就是Marc Jacobs Beauty 最新推出的VelvetNoir 睫毛膏，據說一刷就有假睫毛般的濃密效果，而且回購率極高，看完以下對比圖絕對能燒到妳！

▲marcjacobsbeauty。（圖／翻攝自IG@marcjacobsbeauty）

▲marcjacobsbeauty。（圖／翻攝自IG@marcjacobsbeauty）

歐美女孩們近期都在瘋狂實測Marc Jacobs Beauty 的最新睫毛膏，從Before & After前後對比圖就能看出超大反差。雖然女孩們原本的睫毛就不短，但是輕輕一刷之後，就有宛如假睫毛的效果，不僅纖長濃密，還根根分明，簡直是短睫毛女孩的救星。

▲marcjacobsbeauty。（圖／翻攝自IG@marcjacobsbeauty）

▲marcjacobsbeauty。（圖／翻攝自IG@marcjacobsbeauty）

如果想要讓睫毛長時間維持捲翹硬挺，網友們也推薦，可以先使用打底液，再疊擦睫毛膏，這樣的效果更好，一整天都不怕塌。據說VelvetNoir 睫毛膏的回購率也很高，手癢的女孩們快點手刀衝一波。

同場加映：KISS ME花漾美姬細睫控360o零死角睫毛膏（黑）4.5g，NT$399

如果喜歡細刷頭的睫毛膏，KISS ME花漾美姬在春天就推出了經典款的縮小刷頭版本，立即成為櫻花妹的最愛。

有用過花漾美姬的民眾應該都知道，不暈染和根根分明的特性，實在很難被取代，唯獨就是刷頭太粗，常常刷到眼皮，現在花漾美姬終於聽到你的心聲了，全新極細刷頭還添加山茶花油、蜂王乳萃取精華，帶給你纖長享受！

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關鍵字：

睫毛膏, 濃密, 歐美, 日韓, Marc Jacobs Beauty , VelvetNoir
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