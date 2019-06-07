想吃粽子又怕胖？飯前「一個動作」助你控制身材

▲學會進食順序與技巧，讓你不挨餓也能維持身材。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想吃粽子又怕胖？根據統計，一顆粽子的熱量竟高達500大卡，加上醬汁、花生粉，一不小心就熱量爆表。想要滿足口慾又不想身形走樣，除了飲食定量，營養均衡也很重要，必要時搭配機能性保健食品，幫你全方位Hold住體重。

營養師程涵宇表示：「現代人工作忙碌、外食機會多，其實透過保健食品的輔助，能夠輕鬆解決營養不均衡的狀況。若要讓纖體效果加乘，維持運動習慣並吃對食物很重要！」運動時，身體會消耗肝醣，適量攝取碳水化合物，可以滿足能量的需求，並確保補充的蛋白質能提供肌肉的修補修復及生長。

而西瓜、芒果、葡萄等水果為容易被吸收的中高升糖指數(GI)的食物，可協助肌肉中肝醣的合成。營養師推薦大家在運動完自製簡單的輕食（小於300大卡）來恢復體力，這些熱量並不會被當成脂肪儲存，而是能夠幫助肝醣合成、修補肌肉組織及消除疲勞。

她推薦自製燕麥優格，作法很簡單，只要使用燕麥、無糖優格，加上裁切小塊的西瓜、芒果、奇異果、葡萄、藍莓等夏季水果，就完成天然、健康又低熱量的減脂餐。

FANCL 纖美體錠（120粒），750元。

含桑葉、武靴藤葉萃取物，於餐前補充可減少卡路里吸收，有效阻礙澱粉分解速度。

DHC 纖燃紅花籽油亞麻油酸（90粒），680元。

飽和脂肪酸的一種，有助啟動全日代謝，幫助不愛動的懶人，常保健康，擁有活力緊緻美形。

東森自然美 綠藻紅石榴孅盈膠囊++（60粒），4,500元。

含水溶性纖維、綠藻與野石榴，幫助調整體質、抑制食慾。

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