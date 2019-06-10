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其實白色系美甲不難駕馭！線條塗鴉很時髦、氣質款全在這

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編輯／JJ

讓人感到最清爽的顏色莫過於白色了吧！穿在身上很百搭，白色洋裝更能增添仙氣，但是許多人都鮮少在指彩上選擇白色，通常都是害怕手會顯黑，自己駕馭不來，不過不嘗試看看的話是不會知道的！白色系的美甲也有很多變化，在以下幾款範本中挑一個，下次就去做吧！

＃純色款

純色款就是大家最不敢嘗試的一款，這種像紙一樣的死白色，如果手指不夠白皙的話，的確容易顯手黑、黃，但是手白的人擦起真的非常好看！

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲這種純白色很有歐美感。（圖／翻攝自小紅書@伢咪、@瑩瑩）

手不是很白的女孩也不要灰心，想試試看白色指甲的話，可以挑選帶點粉色，或是帶點裸膚色的白色，又或是帶點啞光的米白色，就不會和本身膚色形成這麼強烈的對比，反而會有一種溫柔的氣質姊姊感～

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲純白色會帶有螢光感。（圖／翻攝自小紅書@紅勒羊、@Babyang小熊）

＃相近色搭配

想要在其中幾隻手指做點變化，最保守的方式就是選擇相近色做搭配，下圖中白色搭配銀色就很適合，不論是混濁感的渲染霧光，或是亮面銀色都很適合。

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲一隻手挑個兩隻指頭做不同搭配剛剛好。（圖／翻攝自IG@ansha_nails）

＃線條塗鴉

簡約風的線條一直都很受歡迎，近期這種以白色為底的不規則彎曲線條風格相當火熱！是在美甲店中很常被點名的款式，想在指尖營造氣質，選這款準沒錯。

▲白色美甲。（圖／安夏時尚美甲）

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲偏向韓系的風格，短甲也適合。（圖／翻攝自IG@ansha_nails、小紅書@格外的你）

＃撞色

如果單純是白色、淺色系搭配讓你覺得太單調，那麼也可以試試看撞色！可以依據自己平常穿衣服或是配件的顏色來挑選，細節的搭配也是很重要的。

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲撞色風格很適合可愛的女孩～（圖／翻攝自IG@ansha_nails）

＃小裝飾

就像是線條塗鴉款一樣，加上一些設計感小點綴，總讓人能有意外的收穫，搭配點點、幾何圖形或是金色線條，都能維持簡約卻又不失特色。

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲白色系美甲。（圖／翻攝自安夏時尚美甲、小紅書）

▲每隻指頭都可以嘗試看看不一樣的點綴。（圖／翻攝自小紅書@van1ties、@包包大人ahlanana、@潜水薯）

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關鍵字：

指甲, 美甲, 光療, 白色美甲
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