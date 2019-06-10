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這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

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▲▼髮型師沒教的5個染護技巧。（圖／翻攝自IG）

▲夏季將頭髮染淺，視覺也變得輕盈。（圖／翻攝自IG/ssinz7、jessica.syj，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近髮型看好膩，最快改變造型的捷徑就是染髮。換個髮色，人看起來就不會那麼沉重，但染髮不只傷髮質，護色沒做好又容易退色，真是傷荷包！聽聽髮型師門的獨門絕活，原來染髮前後要這樣做才最聰明！


染後用護色、補色洗髮精

染髮後一周內密集使用護色洗髮精，能幫助顏色粒子穩定，髮色更持久。髮型師也提醒大家染後別只顧著髮絲，反而忽略頭皮需求，頭皮要徹底洗淨，才會有健康髮絲。

▲▼髮型師沒教的5個染護技巧。（圖／翻攝自IG）

先燙髮再染髮，不會白做工

若你同時有燙髮和染髮需求，建議必須先燙髮再染髮，才不會使染後的髮色，碰到藥水導致退色。染燙盡量要間隔兩周，比較不容易傷髮質。

▲▼髮型師沒教的5個染護技巧。（圖／翻攝自IG）

頭髮不防曬，顏色掉得快

你知道嗎？陽光和熱度也會影響髮色，在烈日下記得上帽子遮陽，幫助防止掉色，另外洗髮水溫也大學問，溫度不能太熱，當然頭髮造型器的熱度也會影響。

防護油幫助持色、增添光澤

染特殊色時，頭髮會經過先漂再染的步驟，比較容易刺激頭皮。專業沙龍大多會建議你在染劑內加入防護油，不僅能讓你染後髮色飽和光澤，髮質看起來也更好了。

▲▼髮型師沒教的5個染護技巧。（圖／翻攝自IG）

挑選相近色，避免布丁頭

很多人不染髮是覺得補染很麻煩，當髮根長出新生髮，就會變成布丁頭。若你有長期染髮習慣，髮型師建議可以挑選和原生髮相近顏色，染淺個一兩度就不怕布丁頭，色差不至於太明顯。

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關鍵字：

染髮, 護髮, 夏季, 持色, 秘訣
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