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體力變差、聚會越來越少　在這8個時刻頓時覺得自己老了

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash、Pixabay

各位有沒有覺得自己脫離了學生年代後，時間過得特別快呢？而這其中可能有某些事情，讓各位深刻體會到自己的年華老去，所以下面就要帶大家來看看，究竟有哪8個時刻，頓時會有我已經老了的想法吧！

1.不再喜歡華麗的包裝

如果有一定的年紀，會開始重視商品的實用性或是機能性，因為比起華麗的包裝，還是實在一點比較有用。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

2.聚會越來越少

隨著年齡的增長，周邊的朋友或是自己都會開始成家立業，並且有小孩子以後，就更不可能有多餘的時間去聚會，畢竟，光是上班、照顧小孩就很累了。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

3.眼光更高更遠

年輕的時候，常常著重於眼前的利益，還沒有學習要怎麼放長線釣大魚，如今年紀到了開始懂得規劃未來，並且擁有更大的目標。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

4.睡覺時間固定

出了社會以後，上班時間非常固定，所以每天的睡眠也必須充足，畢竟，各位已經不再像大學生一樣，可以熬夜到非常晚，因為這樣只是在摧殘自己而已。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

5.注重健康養身

如果各位開始看一些養身書籍或是吃健康食品，那代表各位的年紀真的有一點大了，因為年輕時不注重飲食的控制，反而害到了中年的自己，所以身體健康一定要顧好哦！

6.身材難以維持

小時候不管怎麼吃都不會胖，因為新陳代謝好，不過，一但到了某個年紀不運動維持的話，身體就會開始圓潤，並且難以瘦身。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Pixabay）

7.睡姿不良

常常覺得身體哪裡痛，最後發現是睡姿不良而導致時，就是已經老了的警訊哦！

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

8.體力明顯下滑

以往出遠門一趟體力都相當足夠，不僅不會累，晚上還可以小酌一下，但是隨著年齡增長，伴隨的是體力下滑，所以出門在外一整天後，晚上一定要好好的休息，不然隔天可是會吃不消的。

▲老了的瞬間。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

老了, 年齡, 年華, 老去, 注重, 健康, 體力, 下滑, 體會
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