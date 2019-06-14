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愛美的精緻女孩快筆記！機上12款必備小物公開

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大家好！身為一個愛美的精緻女孩（嗯？），隨時都要注意自己外在的表現。不論是在家還是在外，我都會很注重自己外在的狀況。

因為長居國外，我每年基本上都會搭至少兩次飛機，也因此，我自己也在越來越多的搭機經驗中，有了自己的「機上必備小物」！今天就要帶大家來看看，我平常搭飛機是如何控制及保持自己的狀態在最佳的狀態！

面膜

我每次只要搭乘超過4個小時的飛機，我一定一定一定會敷面膜！飛機上真的太乾了，除了基本的保養步驟，我也會加入我平常在美國如此乾燥的環境的保養步驟-面膜！

HIKARU喜凱露 - 超涵水修護面膜

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

基礎保養旅行組

這個大概就不用我多說了。這種旅行組，有洗面乳、精華液和乳液，小小的不佔空間，攜帶又很方便！

CLINIQUE 倩碧 - 保養旅行組

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

熱敷眼罩

相信這個產品大家都不陌生。我平常在房間就有戴眼罩的習慣，但這款眼罩並不是單純蓋著你的眼睛，它有15分鐘的發熱時間，戴在眼上真的超級舒服～（尤其飛機上通常都滿冷的）

花王 - 溫感蒸氣眼罩

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

耳塞

很多人沒有帶耳塞的習慣，覺得耳朵裡塞的鼓鼓的不是很舒服，但我是一個喜歡安靜的人（我房外的走廊通常都很吵，我也是漸漸的被迫有用耳塞的習慣…），而且飛機上轟轟轟的聲音太大了… 常常因為這樣沒辦法好好休息。

自從我使用耳塞後，我每次都睡得跟死豬一樣 XD（3M耳塞是我用過最軟、最有效的耳塞！推！）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

眼藥水

機上乾燥的環境真的會嚴重影響眼睛。每次在飛機上一睡醒，眼睛總是因為乾燥雃又痛又癢，很難張開。這時候，我都會使用眼藥水，讓眼睛回復平常充滿水份的狀況。眼睛可是靈魂之窗啊！要好好保護好才行！

ROHTO 樂敦 - Lycee 系列眼藥水

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

眉筆

我沒有畫眉毛，是基本上不出門、不見人的！所以眉筆是我的必須品！下機前我會先把眉毛畫好，這樣自己也比較有自信！這裡要特別推薦 Benefit 這款細眉筆，它非常好畫！如果在飛機上，不想帶眼線產品，可以用這支眉筆填補內眼線！

Benefit - 這細我的眉筆

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

小型美妝蛋

因為要節省隨身行李的空間，我通常都不會帶一般大小的美妝蛋。這樣小小的美妝蛋，就很足夠我遮一下黑眼圈或提亮特別部位了！

Real Techniques - 4 mini miracle complexion sponges

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

護唇膏

想要擦唇膏，就得先有狀態佳的嘴唇！尤其飛機上那麼乾，就更需要啦！

LANEIGE 蘭芝 - 甜吻護唇膏 （莓果）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香水試用品

想要在好幾個小時不洗澡的狀態下，也能香香的嗎？香水試用品絕對不要丟啊！（Le Labo - SANTAL 33 是我的最愛！）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

乾洗手

飛機畢竟也是公開的公共場合，注重衛生也是很重要的！如果要吃東西前，遇到廁所爆滿的情況，就可以用乾洗手輕鬆解決！

Bath & Body Works - Stress Relief Hand Gel

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

遮瑕膏

不想讓接機的親朋好友看到自己長途飛機的憔悴樣嗎？稍微用遮瑕膏遮一下黑眼權，讓氣色變好就行了！

Maybelline 媚比琳 - Fit Me 遮瑕膏

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

唇膏

唇色也是影響氣色的重要因素！不擦唇膏的話，很容易看起來病懨懨的。

Wet n Wild - Liquid Matte Lipstick #Give Me Mocha

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上是這次的分享～謝謝大家耐心的看完！

下篇文章見～♥♥♥

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Angelica
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019年夏季12款最新開架面膜盤點！超多亮點新品，等著美肌控收藏。

內行人無限回購10款專櫃護唇膏推薦！離不開因為脫皮、乾燥、唇紋一抹就不見!!

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

飛機, 機上, 旅行, 必備, 小物, VogueTaiwan
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