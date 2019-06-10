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每年焚毀超過220億元的精品！法國政府祭出法規，禁止奢侈品牌破壞環境

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編輯／Duke

各個國際精品每季都會推出許多商品，然而到了季末便有品牌特賣會，可以販售滯銷或是瑕疵商品，不過，卻有某些品牌為了維護自身的價值，每年焚毀眾多的皮件與服飾，而今年法國的總理Édouard Philippe就於日前宣佈，政府將在近期擬定法規來限制該行為，因為這對環境造成的傷害不容小覷。

根據《富比士》雜誌的統計，每年國際精品焚燒的商品價值達到美金7.3億元（約台幣220億元），其中，世上大多的國際精品皆出自於法國與義大利，而法國政府即將擬定的政策，預計在2023年前生效，並且範圍還包括了化妝品、電器以及衛生用品，就看未來義大利會不會跟進了。

▲法國禁止焚燒商品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton、@cartier、Burberry）

▲法國禁止焚燒商品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton、@cartier、Burberry）

▲法國禁止焚燒商品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton、@cartier、Burberry）

▲法國擁有Chanel、LV（Louis Vuitton）、Hermes等精品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton）

然而，焚毀商品最廣為人知的品牌，絕對就是來自英國的Burberry，根據英國廣播公司（BBC）的報導，Burberry近5年所焚毀的商品價值，已經超過英鎊9千萬元（約台幣36億元）了，不過該品牌目前已於2018年底停止了這種行為，另外，販售珠寶、手錶的Cartier也有許多焚毀商品的記錄，希望就在法國祭出法令後，世界上的所有品牌都能夠減少資源的浪費。

▲法國禁止焚燒商品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton、@cartier、Burberry）

▲Burberry近期已停止焚毀商品。（圖／翻攝自Burberry）

▲法國禁止焚燒商品。（圖／翻攝自IG@hermes、@chanelofficial、@louisvuitton、@cartier、Burberry）

▲Cartier也有焚毀商品的記錄。（圖／翻攝自IG@cartier）

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關鍵字：

法國, 法令, 精品, 焚燒, 滯銷, 富比士, 品牌, 環境
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